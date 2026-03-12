Iran fuori dal Mondiale: ora che succede? L'Italia spera, ma... tutti gli scenari possibili 

Il ministro iraniano dello Sport Ahmad Donyamali ha dichiarato in tv che l'Iran non parteciperà ai Mondiali, in programma negli Stati Uniti, Canada e Messico a partire dal prossimo 11 giugno. La motivazione è legata al contesto geopolitico drammatico in Medio Oriente: il ministro ha accusato il "governo corrotto" statunitense di aver assassinato il leader supremo Ayatollah Ali Khamenei attraverso attacchi aerei congiunti con Israele, scatenando la guerra con migliaia di vittime civili iraniane. Per questo motivo, secondo Donyamali, al momento, non esistono condizioni di sicurezza né possibilità di inviare la nazionale sul suolo americano, rendendo impossibile la partecipazione. Sembra anche difficile che l'Iran si presenti con una rosa giocatori che siano esclusivamente e in blocco all'estero.