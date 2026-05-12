Morata, che batosta: è fuori dal Mondiale! Il suo anno nero senza gol e con il divorzio da Alice Campello

Da aver alzato in qualità di capitano la coppa dopo la vittoria dell'Europeo all'essere escluso dalla lista dei cinquantacinque pre-convocati in vista del Mondiale . Il tutto in appena due anni. Questo è quanto accaduto ad Alvaro Morata . Il commissario tecnico della Spagna Luis de La Fuente non avrebbe infatti inserito l'attaccante nella lista dalla quale poi saranno scelti i ventisei convocati per la spedizione mondiale della Roja.

Nessun gol in Serie A per Morata

L'esclusione dal Mondiale va a culminare l'anno nero vissuto da Alvaro Morata. Una stagione, quella che sta volgendo al termine, nella quale il trentatreenne con la maglia del Como ha segnato un solo gol, in Coppa Italia contro la Fiorentina, mentre è rimasto a secco nelle ventiquattro partite disputate in Serie A, scivolando alle spalle di Douvikas nelle gerarchie di Fabregas. Un anno difficile per Alvaro Morata anche da un punto di vista personale, con le pratiche di divorzio con Alice Campello che sono state avviate nelle scorse settimane.

Anche Carvajal escluso da De La Fuente

Morata non prenderà così parte al Mondiale del 2026. De La Fuente ha deciso di rinunciare a uno dei veterani della Spagna, che vanta 87 presenze e 37 gol. Ma non solo lui: il commissario tecnico avrebbe deciso di escludere dalla lista dei pre-convocati anche Dani Carvajal. Inserita nel gruppo H, la Spagna affronterà Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay.