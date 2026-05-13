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Ancelotti carica il Brasile: "Faremo un grande Mondiale". Poi su Neymar...

Il ct dei verdeoro assicura: "Vogliamo tornare a vincere dopo tanti anni. Abbiamo un Paese di talento e che ama la squadra"
3 min
TagsAncelottiBrasile

Tra cinque giorni Carlo Ancelotti scioglierà le riserve e pubblicherà la pre lista dei convocati del Brasile in vista dei prossimi Mondiali di calcio. Un appuntamento che la nazionale sudamerciana aspetta con ansia: "Vogliamo tornare a vincere dopo 24 anni", ha ribadito il tecnico italiano. "Il Brasile ha il talento, e un popolo che ama la maglia della nazionale: faremo un grande Mondiale", ha ribadito ai microfoni del Guardian.

 

 

Ancelotti e la convocazione di Neymar

Ancelotti ha parlato delle convocazioni e delle scelte. Compresa quella su Neymar, che non gioca una gara con la Selecao dall'ottobre del 2023 e che sta provando a convincerlo a portarlo ai Mondiali: "Dipende da lui, non da me. Come per tutti i giocatori, sara' fondamentale la forma fisica. Il talento e' indiscusso - le parole del ct italiano - dobbiamo valutare solo la condizione fisica".

Vinicius e le pressioni 

Discorso inverso invece per Vinicius, che Ancelotti ha lanciato al Real Madrid. Il tecnico sta cercando di allegerire le pressioni che lo accompagnano: "La responsabilità che si porta sulle spalle per il Brasile è enorme, soprattutto ultimamente - spiega. - Questa responsabilità può essere un peso per lui. Il nostro compito in nazionale è quello di alleggerirlo, in modo che possa giocare con gioia, energia e tutte le sue qualità. Vedo Vinícius come lo vedevo al Real Madrid: un giocatore spettacolare e una persona spettacolare, capace di vincere una partita da solo. Sarà molto importante per il Brasile ai Mondiali".  Il giovane attaccante brasiliano viene considerato la stella della Selecao: "Non abbiamo bisogno di un numero 1. Non possiamo concentrare tutto su un solo giocatore. Dobbiamo pensare come una squadra. Questo è l'unico modo per vincere la Coppa del Mondo".

 

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