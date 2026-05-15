I convocati del Belgio per il Mondiale: Rudi Garcia chiama Lukaku e altri quattro "italiani"

Sono ventisei i giocatori convocati dal ct del Belgio , Rudi Garcia , per i Mondiali 2026 . Sono cinque gli "italiani": De Winter (Milan), De Bruyne (Napoli), De Ketelaere (Atalanta), Lukaku (Napoli) e Saelemaekers (Milan). I Diavoli Rossi, inseriti nel gruppo G , saranno impegnati tra Seattle e Los Angeles dove affronteranno Egitto e Iran . A Vancouver sfideranno, infine, la Nuova Zelanda .

Garcia: "Lukaku è guarito ma è fuori forma"

E, dunque, Romelu Lukaku, miglior marcatore nella storia del Belgio, sarà uno dei big presenti nella competizione iridata in programma tra Usa, Messico e Canada. In conferenza stampa Garcia ha spiegato: "Romelu è guarito, era la priorità, ma è fuori forma. La sfida sarà rimetterlo in sesto nelle prossime cinque settimane".

Belgio, Lukaku: "Non vedo l'ora di incontrare i ragazzi"

Lukaku è già in Belgio: "Ho iniziato la fase finale della mia preparazione fisica con lo staff della squadra nazionale e non vedo l'ora di incontrare i ragazzi", ha commentato ieri l'attaccante del Napoli presente in occasione finale di Coppa del Belgio tra Anderlecht e l'Union SG (1-3).

Belgio, Openda non convocato per i Mondiali 2026

Nell'elenco dei convocati di Garcia non figurano Lois Openda della Juventus e Mika Godts dell'Ajax.. C'è, invece, Matias Fernandez-Pardo, attaccante del Lille che ha optato per la nazionalità belga dopo essere stato più volte selezionato nelle giovanili della Spagna.

Belgio, l'elenco dei convocati per il Mondiale 2026.