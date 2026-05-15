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venerdì 15 maggio 2026
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I convocati del Belgio per il Mondiale: Rudi Garcia chiama Lukaku e altri quattro "italiani"

Sono ventisei i giocatori scelti dall'ex allenatore di Roma e Napoli per la competizione iridata: non mancano i grandi esclusi
5 min
TagsBelgioLukakuGarcia

Sono ventisei i giocatori convocati dal ct del Belgio, Rudi Garcia, per i Mondiali 2026. Sono cinque gli "italiani": De Winter (Milan), De Bruyne (Napoli), De Ketelaere (Atalanta), Lukaku (Napoli) e Saelemaekers (Milan). I Diavoli Rossi, inseriti nel gruppo G, saranno impegnati tra Seattle e Los Angeles dove affronteranno Egitto e Iran. A Vancouver sfideranno, infine, la Nuova Zelanda.

Garcia: "Lukaku è guarito ma è fuori forma"

E, dunque, Romelu Lukaku, miglior marcatore nella storia del Belgio, sarà uno dei big presenti nella competizione iridata in programma tra Usa, Messico e Canada. In conferenza stampa Garcia ha spiegato: "Romelu è guarito, era la priorità, ma è fuori forma. La sfida sarà rimetterlo in sesto nelle prossime cinque settimane".

Belgio, Lukaku: "Non vedo l'ora di incontrare i ragazzi"

Lukaku è già in Belgio: "Ho iniziato la fase finale della mia preparazione fisica con lo staff della squadra nazionale e non vedo l'ora di incontrare i ragazzi", ha commentato ieri l'attaccante del Napoli presente in occasione finale di Coppa del Belgio tra Anderlecht e l'Union SG (1-3).

Belgio, Openda non convocato per i Mondiali 2026

Nell'elenco dei convocati di Garcia non figurano Lois Openda della Juventus e Mika Godts dell'Ajax.. C'è, invece, Matias Fernandez-Pardo, attaccante del Lille che ha optato per la nazionalità belga dopo essere stato più volte selezionato nelle giovanili della Spagna.

Belgio, l'elenco dei convocati per il Mondiale 2026.

  • Portieri: Courtois (Real), Sanne Lammens (Manchester Utd), Mike Penders (Strasburgo).
  • Difensori: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Kony De Winter (Milan), Brandon Mechele (Bruges), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joachim Seys (Bruges), Arthur Theate (Francoforte), Maxim De Cuyper (Brighton).
  • Centrocampisti: Kevin De Bruyne (Napoli), Youri Tielemans (Aston Villa), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Axel Witsel (Girona), Hans Vanaken (Bruges).
  • Attaccanti: Romelu Lukaku (Napoli), Jeremy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (Arsenal), Charles De Ketelaere (Atalanta), Diego Moreira (Strasburgo), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Dodi Lukebakio (Benfica), Alexis Saelemaekers (Milan).

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