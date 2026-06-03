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Iran ancora senza visto USA: negli Stati Uniti giocherà tre gare ai Mondiali

La nazionale sta preparando la competizione in Turchia: domenica previsto l'arrivo in Messico
3 min
TagsIranMondiali

I Mondiali sono alle porte. La competizione inizierà il prossimo 11 giugno. Tra le ultime nazionali qualificate a raggiungere il Centro America sarà l'Iran, che giungerà in Messico solamente domenica mattina. Al momento, infatti, i calciatori sono ancora in attesa del visto per recarsi negli Stati Uniti, dove disputeranno le tre partite della fase a gironi.

Iran, attesa per il visto: "Domenica previsto l'arrivo in Messico"

L'Iran sta preparando il proprio Mondiale in Turchia, dove domani disputerà un'amichevole ad Antalya contro il Mali, in attesa di poter partire. "Otterremo il visto messicano in questi giornipoi ci verrà rilasciato rapidamente anche quello americano" ha dichiarato Mehdi Taj, presidente della Federcalcio iraniana. Lo staff della nazionale ha annunciato attraverso una nota che la squadra "partirà da Antalya per Tijuana alle 15:20 di sabato 6 giugno e dovrebbe arrivare in Messico all'1:30 di domenica 7 giugno" si legge in una nota.

Il programma dell'Iran ai Mondiali

Il conflitto in atto in Medio Oriente ha costretto l'Iran a spostare all'ultimo minuto la sede del loro ritiro, inizialmente previsto a Tucson, in Arizona. La selezione guidata dal commissario tecnico Ghalenoei è stata inserita nel girone G, con tutte e tre le partite in programma negli Stati Uniti. L'esordio sarà il 15 giugno, a Los Angeles, contro la Nuova Zelanda. Il 21, invece, a Inglewood la sfida al Belgio di De Bruyne e Lukaku, quindi a Seattle il 26 la gara contro l'Egitto.

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