Kate Middleton e William, svelati i piani per i Mondiali 2026

La presenza di Kate Middleton e il principe William ai Mondiali di calcio 2026 resta avvolta nell'incertezza. Da mesi si rincorrono indiscrezioni sulla possibilità di vedere la coppia reale negli Stati Uniti in occasione della competizione che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, ma al momento non sembrano esserci conferme concrete. A frenare le aspettative è Emily Nash, una delle più autorevoli esperte di questioni reali britanniche, secondo cui la partecipazione della coppia non sarebbe attualmente in programma. Secondo la giornalista, infatti, non sarebbe arrivato alcun invito ufficiale e, almeno per ora, un viaggio oltreoceano appare improbabile. Una situazione che riflette non solo gli impegni istituzionali della famiglia reale, ma anche le nuove priorità della principessa del Galles dopo il cancro.

Il ritorno alla vita pubblica di Kate Middleton

Dopo aver annunciato la remissione del cancro, Kate Middleton ha progressivamente ripreso la propria agenda istituzionale, ma con un approccio molto più prudente rispetto al passato. La principessa è tornata recentemente sulla scena internazionale con il viaggio in Italia, considerato uno dei primi appuntamenti di alto profilo dopo la malattia. A detta di Emily Nash, però, i lunghi viaggi internazionali continuano a rappresentare una sfida significativa. Gli impegni ufficiali all'estero richiedono infatti una presenza costante, un'intensa esposizione mediatica e un notevole dispendio di energie. "Come ha spiegato lo stesso William, questi tour richiedono di essere sempre al massimo delle proprie capacità", ha osservato a Page Six la giornalista, sottolineando come la principessa stia cercando di bilanciare il ritorno alla vita pubblica con la necessità di preservare il proprio benessere. Proprio per questo motivo, un eventuale viaggio negli Stati Uniti per assistere ai Mondiali viene considerato al momento poco probabile. Ma chi segue da vicino le vicende della famiglia reale non esclude completamente la possibilità di una sorpresa dell'ultimo minuto. Un eventuale ritorno di Kate negli Stati Uniti avrebbe inoltre un forte valore simbolico. Lady Middleton gode infatti di una popolarità straordinaria oltreoceano e la sua presenza sarebbe accolta con grande entusiasmo dal pubblico americano.

William pronto a volare negli Stati Uniti

Se la presenza di Kate appare incerta, diverso potrebbe essere il discorso per il William. In qualità di presidente della Football Association, il futuro re d'Inghilterra ha sempre dimostrato una grande passione per il calcio e un forte sostegno alla nazionale inglese. Per gli osservatori reali, qualora l'Inghilterra dovesse raggiungere la finale del torneo, in programma nel New Jersey, sarebbe sorprendente non vedere William sugli spalti a sostenere la squadra. Negli anni il principe ha costruito rapporti personali con diversi calciatori della nazionale e ha partecipato a numerosi eventi legati al calcio inglese. La sua eventuale presenza avrebbe quindi una valenza non solo istituzionale, ma anche personale. Ad oggi, però, non esistono programmi ufficiali e ogni decisione dipenderà dall'evoluzione del torneo e dagli impegni della Casa Reale.

I figli, gli impegni istituzionali e il ruolo del governo

Un altro interrogativo riguarda l'eventuale partecipazione dei tre figli della coppia: George, Charlotte e Louis. In passato William e Kate hanno spesso portato i bambini ad assistere a eventi sportivi, soprattutto alle partite di calcio della nazionale inglese. Ma ogni eventuale viaggio dovrà essere valutato tenendo conto del calendario scolastico, degli impegni ufficiali e della necessità di dosare con attenzione le apparizioni pubbliche della famiglia. A incidere sulle decisioni c'è inoltre un aspetto spesso poco conosciuto: le visite internazionali dei membri senior della monarchia vengono coordinate insieme al governo britannico e approvate dagli organismi competenti. Non si tratta quindi di semplici trasferte private, ma di missioni che rispondono anche a esigenze diplomatiche e istituzionali. L'ultima visita di William e Kate negli Stati Uniti risale al 2022, quando parteciparono agli Earthshot Prize Awards di Boston. A New York, invece, non si vedono dal 2014. Per il momento, dunque, i Mondiali del 2026 restano un punto interrogativo. Ma se l'Inghilterra dovesse arrivare fino in fondo al torneo, la possibilità di vedere almeno William sugli spalti americani appare tutt'altro che remota.