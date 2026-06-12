Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 12 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Canada
Canada
    Bosnia
    Bosnia
      0 - 0
      17' 1° tempo
      Mondiali - 12.06.2026
      Toronto Stadium

      Arbitro Facundo Tello
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Canada
      0 - 0
      17' 1° tempo
      Bosnia

      Canada-Bosnia diretta Mondiali: segui la partita di oggi LIVE

      Al Toronto Stadium la gara valida per la prima giornata del gruppo B: aggiornamenti in tempo reale
      10 min
      TagscanadaBosniaMondiali 2026
      Aggiorna

      Canada-Bosnia apre il quadro delle gare valide per il gruppo B dei Mondiali 2026: quello in cui avrebbe dovuto esserci l'Italia, ma dove tocca, invece, a Dzeko e compagni scendere in campo. Al Toronto Stadium il debutto dei padroni di casa, che vogliono partire col piede giusto e mandare un messaggio a Qatar e Svizzera, che si affronteranno a loro volta domani, alle 21, al San Francisco Bay Area Stadium. Tra il dire e il fare c'è la voglia degli uomini del ct Barbarez di non smettere di sognare. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

      21:18

      17' - David sciupa un rigore in movimento

      David sciupa un calcio di rigore in movimento calciando tra le braccia di Vasilj, graziato.

      21:12

      11' - Canada-Bosnia, ammonito Johnston

      Entrata dura di Johnston su Memic: ammonito il giocatore del Canada. Protesta Kolasinac, chiede il cartellino rosso.

      21:06

      5' - Jovic ci prova di testa

      Basic cerca l'area di rigore: Jovic, di testa, non inquadra lo specchio della porta.

      21:04

      3' - Bosnia pericolosa con Memic

      Partenza sprint del Canada, ma la prima occasione da rete è per la Bosnia: sugli sviluppi di un calcio di punizione, tiro alto di Memic.

      21:02

      1' - Canada-Bosnia, calcio d'inizio

      Calcio d'inizio. Via a Canada-Bosnia. Il primo pallone è mosso dai padroni di casa.

      21:00

      Arbitra l'argentino Tello

      Canada-Bosnia sarà diretta dall'argentino Facundo Tello, coadiuvato dagli assistenti di linea, connazionali, Belatti e Chade. Quarto uomo il saudita Alturais. In sala VAR 'argentino Mastrangelo con l'assistente uruguaiano Garcia.

      20:58

      Tutto pronto per il calcio d'inizio di Canada-Bosnia

      E ora è davvero tutto pronto per il calcio d'inizio di Canada-Bosnia.

      20:56

      Inno del Canada affidato ad Alanis Morissette 

      Alanis Morissette canta l'inno del Canada.

      20:55

      Inno nazionale della Bosnia

      Via all'esecuzione degli inni: si inizia con quello della Bosnia.

      20:51

      Canada e Bosnia nel tunnel degli spogliatoi

      Finito lo show, la parola passa al campo. i giocatori di Canada e Bosnia sono nel tunnel degli spogliatoi: volti tirati e concentrati.

      20:48

      Microfono a Michael Bublé 

      Michael Bublé si prende la scena al Toronto Stadium cantando prima dell'inizio di Canada-Bosnia.

      20:44

      Le bandiere di tutte le nazionali protagoniste dei Mondiali arrivano a centrocampo

      Sulla falsariga di quanto accaduto ieri sera a Città del Messico, allo stadio Azteca, a Toronto arrivano a centrocampo tutte le bandiere delle nazionali che partecipano ai Mondiali. 

      20:42

      Il Canada spalanca le porte al Mondiale

      Will Arnett fa gli onori di casa e dà il benvenuto al mondo interno in Canada.

      20:40

      I primi "italiani" in campo al Mondiale

      David (Juve), Koné (Sassuolo), entrambi per il Canada; Kolasinac (Atalanta) e Muharemovic (Sassuolo) sono i primi "italiani" a scendere in campo nel Mondiale 2026: scoprili tutti. SFOGLIA LA GALLERY

      20:30

      Mondiali 2026, la fase a gironi: tutto ciò che c'è da sapere

      Gruppi, partite, date e orari: tutto ciò che c'è da sapere sul Mondiale 2026. SFOGLIA LA GALLERY

      20:16

      Bosnia, i giocatori a disposizione di Barbarez

      Bosnia, i giocatori a disposizione del ct Barbarez: Jurkas, Zlomislic, Mujakic, Hadzikadunic, Radeljic, Malic, Gigovic, Sunjic, Hadziahmetovic, Burnic, Mahmic, Bazdar, Dzeko, Alajbegovic, Tabakovic. 

      20:14

      Canada, i giocatori a disposizione di Marsch

      A disposizione del ct Marsch, per il Canada, ci sono: St. Clair, Goodman, Jones, Waterman, Bombito, Davies, Sigur, Choiniere, Shaffelburg, Osorio, Saliba, Larin, Ahmed, P. David, Nelson.

      20:09

      Canada-Bosnia, alle 21 il calcio d'inizio

      Canada-Bosnia prenderà il via alle 21. Prima la cerimonia di apertura in quello che è uno dei paesi organizzatori del Mondiale insieme a Messico e Stati Uniti.

      19:57

      Canada, che festa per il Mondiale in casa!

      Canada in festa per il debutto della nazionale nel Mondiale da vivere in casa. SFOGLIA LA GALLERY

      19:52

      Canada-Bosnia, le formazioni ufficiali

      Canada-Bosnia, le formazioni ufficiali.

      CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Koné, Millar; David, Oluwaseyi. Ct: Marsch.

      BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Lukic. Ct: Barbarez.

      19:50

      Tutte le curiosità prepartita su Canada-Bosnia

      Canada-Bosnia, leggi tutte le curiosità prepartita. (Fonte: Opta).

      19:45

      Canada-Bosnia, dove vederla in diretta tv e live streaming

      Dove vedere Canada-Bosnia in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

      Toronto Stadium - Toronto

       

       

      © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

      Da non perdere

      Canada-Bosnia

      Unisciti alla Community

      Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

      ACCEDI

      Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

      oppure

      Non hai ancora un account? Registrati

      o entra con DISQUS