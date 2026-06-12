Canada-Bosnia diretta Mondiali: segui la partita di oggi LIVE
Canada-Bosnia apre il quadro delle gare valide per il gruppo B dei Mondiali 2026: quello in cui avrebbe dovuto esserci l'Italia, ma dove tocca, invece, a Dzeko e compagni scendere in campo. Al Toronto Stadium il debutto dei padroni di casa, che vogliono partire col piede giusto e mandare un messaggio a Qatar e Svizzera, che si affronteranno a loro volta domani, alle 21, al San Francisco Bay Area Stadium. Tra il dire e il fare c'è la voglia degli uomini del ct Barbarez di non smettere di sognare. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
21:18
17' - David sciupa un rigore in movimento
David sciupa un calcio di rigore in movimento calciando tra le braccia di Vasilj, graziato.
21:12
11' - Canada-Bosnia, ammonito Johnston
Entrata dura di Johnston su Memic: ammonito il giocatore del Canada. Protesta Kolasinac, chiede il cartellino rosso.
21:06
5' - Jovic ci prova di testa
Basic cerca l'area di rigore: Jovic, di testa, non inquadra lo specchio della porta.
21:04
3' - Bosnia pericolosa con Memic
Partenza sprint del Canada, ma la prima occasione da rete è per la Bosnia: sugli sviluppi di un calcio di punizione, tiro alto di Memic.
21:02
1' - Canada-Bosnia, calcio d'inizio
Calcio d'inizio. Via a Canada-Bosnia. Il primo pallone è mosso dai padroni di casa.
21:00
Arbitra l'argentino Tello
Canada-Bosnia sarà diretta dall'argentino Facundo Tello, coadiuvato dagli assistenti di linea, connazionali, Belatti e Chade. Quarto uomo il saudita Alturais. In sala VAR 'argentino Mastrangelo con l'assistente uruguaiano Garcia.
20:58
Tutto pronto per il calcio d'inizio di Canada-Bosnia
E ora è davvero tutto pronto per il calcio d'inizio di Canada-Bosnia.
20:56
Inno del Canada affidato ad Alanis Morissette
Alanis Morissette canta l'inno del Canada.
20:55
Inno nazionale della Bosnia
Via all'esecuzione degli inni: si inizia con quello della Bosnia.
20:51
Canada e Bosnia nel tunnel degli spogliatoi
Finito lo show, la parola passa al campo. i giocatori di Canada e Bosnia sono nel tunnel degli spogliatoi: volti tirati e concentrati.
20:48
Microfono a Michael Bublé
Michael Bublé si prende la scena al Toronto Stadium cantando prima dell'inizio di Canada-Bosnia.
20:44
Le bandiere di tutte le nazionali protagoniste dei Mondiali arrivano a centrocampo
Sulla falsariga di quanto accaduto ieri sera a Città del Messico, allo stadio Azteca, a Toronto arrivano a centrocampo tutte le bandiere delle nazionali che partecipano ai Mondiali.
20:42
Il Canada spalanca le porte al Mondiale
Will Arnett fa gli onori di casa e dà il benvenuto al mondo interno in Canada.
20:40
I primi "italiani" in campo al Mondiale
David (Juve), Koné (Sassuolo), entrambi per il Canada; Kolasinac (Atalanta) e Muharemovic (Sassuolo) sono i primi "italiani" a scendere in campo nel Mondiale 2026: scoprili tutti. SFOGLIA LA GALLERY
20:30
Mondiali 2026, la fase a gironi: tutto ciò che c'è da sapere
Gruppi, partite, date e orari: tutto ciò che c'è da sapere sul Mondiale 2026. SFOGLIA LA GALLERY
20:16
Bosnia, i giocatori a disposizione di Barbarez
Bosnia, i giocatori a disposizione del ct Barbarez: Jurkas, Zlomislic, Mujakic, Hadzikadunic, Radeljic, Malic, Gigovic, Sunjic, Hadziahmetovic, Burnic, Mahmic, Bazdar, Dzeko, Alajbegovic, Tabakovic.
20:14
Canada, i giocatori a disposizione di Marsch
A disposizione del ct Marsch, per il Canada, ci sono: St. Clair, Goodman, Jones, Waterman, Bombito, Davies, Sigur, Choiniere, Shaffelburg, Osorio, Saliba, Larin, Ahmed, P. David, Nelson.
20:09
Canada-Bosnia, alle 21 il calcio d'inizio
Canada-Bosnia prenderà il via alle 21. Prima la cerimonia di apertura in quello che è uno dei paesi organizzatori del Mondiale insieme a Messico e Stati Uniti.
19:57
Canada, che festa per il Mondiale in casa!
Canada in festa per il debutto della nazionale nel Mondiale da vivere in casa. SFOGLIA LA GALLERY
19:52
Canada-Bosnia, le formazioni ufficiali
Canada-Bosnia, le formazioni ufficiali.
CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Koné, Millar; David, Oluwaseyi. Ct: Marsch.
BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Lukic. Ct: Barbarez.
19:50
Tutte le curiosità prepartita su Canada-Bosnia
Canada-Bosnia, leggi tutte le curiosità prepartita. (Fonte: Opta).
19:45
Canada-Bosnia, dove vederla in diretta tv e live streaming
Dove vedere Canada-Bosnia in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO
Toronto Stadium - Toronto