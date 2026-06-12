Canada-Bosnia diretta Mondiali: segui la partita di oggi LIVE

Canada-Bosnia apre il quadro delle gare valide per il gruppo B dei Mondiali 2026: quello in cui avrebbe dovuto esserci l'Italia, ma dove tocca, invece, a Dzeko e compagni scendere in campo. Al Toronto Stadium il debutto dei padroni di casa, che vogliono partire col piede giusto e mandare un messaggio a Qatar e Svizzera, che si affronteranno a loro volta domani, alle 21, al San Francisco Bay Area Stadium. Tra il dire e il fare c'è la voglia degli uomini del ct Barbarez di non smettere di sognare. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.