Qatar-Svizzera diretta Mondiali 2026: segui la partita del gruppo B. Coppa del Mondo oggi LIVE

Dopo il debutto tra Canada e Bosnia, si gioca ancora per il gruppo B, che avrebbe potuto essere quello dell'Italia. Al Levi's Stadium di Santa Clara è il giorno dell'esordio delle altre due rivali del girone: la Svizzera, habitué della rassegna iridata, al sesto Mondiale consecutivo, ed il Qatar, alla sua seconda partecipazione dopo quella "favorita" dall'aver ospitato l'ultima edizione nel 2022. Il pari scaturito dal match inaugurale tra i padroni di casa e i giustizieri degli Azzurri cambia anche il senso di questo match in chiave qualificazione. Segui la diretta del match sul sito del Corriere dello Sport-Stadio

20:55 Squadre che fanno il loro ingresso in campo Si avvicina il fischio d'inizio, Qatar e Svizzera fanno il loro ingresso in campo: dopo il cerimoniale, via al secondo match del gruppo B, che si è aperto con il pari tra Canada e Bosnia. 20:40 Svizzera imbattuta al debutto da 60 anni Il numero più clamoroso che emerge dai precedenti della Svizzera in un Mondiale: gli elvetici non perdono la gara d'esordio dal 1966. Nelle partecipazioni seguenti sono arrivate 3 vittorie e 3 pareggi. 20:24 Lopetegui: "Sento le farfalle nello stomaco" Lopetegui non nasconde le sue emozioni: "Siamo a pochi minuti da Qatar-Svizzera e non posso negare che per me sia una grande emozione. Sento le farfalle nello stomaco".