Qatar-Svizzera diretta Mondiali 2026: segui la partita del gruppo B. Coppa del Mondo oggi LIVE
Dopo il debutto tra Canada e Bosnia, si gioca ancora per il gruppo B, che avrebbe potuto essere quello dell'Italia. Al Levi's Stadium di Santa Clara è il giorno dell'esordio delle altre due rivali del girone: la Svizzera, habitué della rassegna iridata, al sesto Mondiale consecutivo, ed il Qatar, alla sua seconda partecipazione dopo quella "favorita" dall'aver ospitato l'ultima edizione nel 2022. Il pari scaturito dal match inaugurale tra i padroni di casa e i giustizieri degli Azzurri cambia anche il senso di questo match in chiave qualificazione. Segui la diretta del match sul sito del Corriere dello Sport-Stadio
20:55
Squadre che fanno il loro ingresso in campo
Si avvicina il fischio d'inizio, Qatar e Svizzera fanno il loro ingresso in campo: dopo il cerimoniale, via al secondo match del gruppo B, che si è aperto con il pari tra Canada e Bosnia.
20:40
Svizzera imbattuta al debutto da 60 anni
Il numero più clamoroso che emerge dai precedenti della Svizzera in un Mondiale: gli elvetici non perdono la gara d'esordio dal 1966. Nelle partecipazioni seguenti sono arrivate 3 vittorie e 3 pareggi.
20:24
Lopetegui: "Sento le farfalle nello stomaco"
Lopetegui non nasconde le sue emozioni: "Siamo a pochi minuti da Qatar-Svizzera e non posso negare che per me sia una grande emozione. Sento le farfalle nello stomaco".
20:16
Svizzera, le scelte di Yakin
Svizzera (4-3-3): Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Aebischer; Vargas, Ndoye; Embolo. All.: Yakin
20:14
L'undici ufficiale del Qatar di Lopetegui
Qatar (4-3-3): Abunada; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Ahmed; Laye, Madibo, Abdulsallam; Abdurisag, Afif, Edmilson. All.: Lopetegui
20:09
Sono ufficiali le formazioni di Qatar e Svizzera
A poco meno di un'ora dall'inizio del match, sono ufficiali le formazioni di Qatar e Svizzera. LEGGI QUI
20:05
Sesto 'gettone' di presenza per la Svizzera
La Svizzera è alla sua sesta partecipazione consecutiva alla fase finale della Coppa del Mondo, che si è rivelata anche una delle nazionali con il Ranking più alto dopo le qualificazioni.
20:00
Prima 'vera' partecipazione per il Qatar
Dopo aver ospitato i Mondiali 2022, il Qatar di Lopetegui debutta per la prima volta come qualificata ad una fase finale della competizione iridata.
19:45
Qatar-Svizzera in 'prime time': come seguirla
Ad aprire la terza giornata del Mondiale 2026 sarà la seconda gara del girone B, quella tra Qatar e Svizzera, che segue il pari tra Canada e Bosnia. Pronostici chiaramente sbilanciati a favore degli elvetici, alla sesta partecipazione consecutiva. Ecco come seguirla in tv e streaming
Levi's Stadium - Santa Clara