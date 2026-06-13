"Steve Jobs allo stadio per tifare Usa", ma è morto da 15 anni: nuova 'gaffe' Mondiale per la Rai

ROMA - Inizio di Mondiali 2026 tra le polemiche per la Rai , che trasmette in diretta alcune delle partite della rassegna iridata (iniziata l'11 giugno e in programma fino al 16 luglio negli Stati Uniti, in Messico e in Canada ) e come la maggior parte delle testate segue da vicino un evento che appassiona i tifosi di tutto il pianeta .

Usa-Paraguay 4-1: cronaca, statistiche e tabellino

Rai di nuovo nella bufera dopo il 'taglio' a Shakira

Dopo le proteste degli utenti per il 'taglio' dell'esibizione di Shakira durante la cerimonia di apertura per passare la linea al TG1, che hanno portato l'azienda a scusarsi con gli utenti attraverso una nota ufficiale, proprio il telegiornale di Rai 1 è finito nel mirino dei social per una nuova 'gaffe' legata ai Mondiali di calcio.

Mondiali 2026: il calendario

"Steve Jobs allo stadio per tifare Usa": la 'gaffe' del Tg1

"Hollywood prende forma sugli spalti Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Steve Jobs, David Beckham e Tom Cruise, mano sul cuore". Questo il testo del servizio andato in onda, in cui si elencavano alcuni dei tifosi vip presenti sugli spalti in occasione del match d'esordio degli Stati Uniti del ct Pochettino (vinto 4-1 contro il Paraguay), con due errori che non sono passati inosservati. Più evidente quello riguardante Steve Jobs, fondatore di 'Apple', che è morto nel 2011 e viene probabilmente confuso con Bill Gates (cofondatore di Microsoft, inquadrato quando viene citato Jobs). Meno grave quello sul celebre attore Brad Pitt, che viene invece scambiato per il suo somigliante collega Rob Lowe, lui sì presente al 'Los Angeles Stadium'.