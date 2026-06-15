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Dove vedere Iran-Nuova Zelanda, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming  

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida al Los Angeles Stadium, valida per la prima giornata del gruppo G: le probabili scelte di Ghalenoei e Bazeley
TagsIranNuova ZelandaMondiali 2026

In un clima di grande tensione per gli eventi bellici in corso, l'Iran debutta nel girone G del Mondiale 2026, dove sono inseriti anche Belgio ed Egitto, sfidando a Los Angeles la Nuova Zelanda. Taremi e compagni vanno a caccia di un successo per iniziare col piede giusto la settima partecipazione dell'Iran a un Mondiale. Per la Nuova Zelanda si tratta, invece, della terza volta nella competizione iridata.

Iran-Nuova Zelanda, l'orario

Iran-Nuova Zelanda è in programma martedì 16 giugno, alle 3 ore italiane, al Los Angeles Stadium di Los Angeles (Stati Uniti). A dirigere l'incontro sarà il messicano Ramos, coadiuvato dagli assistenti, connazionali, Morin e Bisguerra. Il quarto uomo è il giapponese Aranda. Al VAR Miranda (Messico). Assistenti al Var San (Svizzera) e Dankert (Germania).  

Dove vedere Iran-Nuova Zelanda in diretta tv

Iran-Nuova Zelanda sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Iran-Nuova Zelanda, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Iran-Nuova Zelanda, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Ghalenoei e Bazeley

IRAN (4-2-3-1): Beiranvand; Yousefi, Kanani, Khalilzadeh, Mohamaddi; Ezatolahi, Ghoddos; Mohebbi, Hosseinzadeh, Ghayedi; Taremi. A disposizione: Niazmand, Hosseini, Hardani, Hajsafi, Yousefi, Nemati, Rezaeian, Iri, Jahanbakhsh, Cheshmi, Torabi, Ghorbani, Razaghinia, Alipour, Moghanloo, Dargahi. Ct: Ghalenoei.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Cacace; Bell, Stamenic; Garbett, Singh, Just; Wood. A disposizione: Paulsen, Woud, Bindon, Pijnaker, Smith, Old, De Vries, Elliot, Thomas, Rufer, Bayliss, Garbett, McCowatt, Randall,Waine, Barbarouses. Ct: Bazeley.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

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In un clima di grande tensione per gli eventi bellici in corso, l'Iran debutta nel girone G del Mondiale 2026, dove sono inseriti anche Belgio ed Egitto, sfidando a Los Angeles la Nuova Zelanda. Taremi e compagni vanno a caccia di un successo per iniziare col piede giusto la settima partecipazione dell'Iran a un Mondiale. Per la Nuova Zelanda si tratta, invece, della terza volta nella competizione iridata.

Iran-Nuova Zelanda, l'orario

Iran-Nuova Zelanda è in programma martedì 16 giugno, alle 3 ore italiane, al Los Angeles Stadium di Los Angeles (Stati Uniti). A dirigere l'incontro sarà il messicano Ramos, coadiuvato dagli assistenti, connazionali, Morin e Bisguerra. Il quarto uomo è il giapponese Aranda. Al VAR Miranda (Messico). Assistenti al Var San (Svizzera) e Dankert (Germania).  

Dove vedere Iran-Nuova Zelanda in diretta tv

Iran-Nuova Zelanda sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Iran-Nuova Zelanda, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Iran-Nuova Zelanda, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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