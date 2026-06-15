Dove vedere Iran-Nuova Zelanda, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming  

In un clima di grande tensione per gli eventi bellici in corso, l' Iran debutta nel girone G del Mondiale 2026 , dove sono inseriti anche Belgio ed Egitto , sfidando a Los Angeles la Nuova Zelanda . Taremi e compagni vanno a caccia di un successo per iniziare col piede giusto la settima partecipazione dell'Iran a un Mondiale. Per la Nuova Zelanda si tratta, invece, della terza volta nella competizione iridata.

Iran-Nuova Zelanda, l'orario

Iran-Nuova Zelanda è in programma martedì 16 giugno, alle 3 ore italiane, al Los Angeles Stadium di Los Angeles (Stati Uniti). A dirigere l'incontro sarà il messicano Ramos, coadiuvato dagli assistenti, connazionali, Morin e Bisguerra. Il quarto uomo è il giapponese Aranda. Al VAR Miranda (Messico). Assistenti al Var San (Svizzera) e Dankert (Germania).

Dove vedere Iran-Nuova Zelanda in diretta tv

Iran-Nuova Zelanda sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Iran-Nuova Zelanda, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Iran-Nuova Zelanda, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.