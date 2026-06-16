Dove vedere Austria-Giordania, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Al "San Francisco Bay Area Stadium" si affrontano Austria e Giordania, al loro esordio in questi Mondiali 2026. Inserita nel gruppo J, dove l'Argentina di Leo Messi è inevitabilmente la grande favorita, la nazionale di Ralf Rangnick (accostato al Milan fino a pochi giorni fa) si gioca il secondo posto con l'Algeria, ecco perché sarà fondamentale non fallire il primo appuntamento contro la selezione del ct Sellami.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Austria-Giordania, l'orario
Austria-Giordania si giocherà alle ore 6 italiane di mercoledì, 17 giugno 2026, nella splendida cornice del "San Francisco Bay Area Stadium".
Dove vedere Austria-Giordania in diretta tv
Austria-Giordania sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Austria-Giordania, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida Mondiale tra Austria e Giordania anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Austria-Giordania, dove vederla in streaming
AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Danso, Mwene; X. Schlager, N. Seiwald; Schmid, Sabitzer, Wimmer; Arnautovic. A disposizione: Wiegele, Afengrubber, Posch, Alaba, Grillitsch, Pentz, Chukwuemeka, Ljubicic, Prass, Gregoritsch, Friedl, Wanner, Svoboda, Kalajdzic, Schoepf. Ct: Rangnick.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
GIORDANIA (3-4-2-1): Y. Abulaila; Abu Dahab, A. Nasib, Y. Al Arab; E. Haddad, M. Abu Taha, N. Al Rashdan, N. Al Rawabdeh; Al-Mardi, Ali Olwan; M. Tamari. A disposizione: Baniateyah, Alfakhori, Abu Hasheesh, Jamous, Abuzraiq, Fakhoury, Ayed, Sadeh, Abualnadi, Obaid, Abughoush, Al-Rosan, Azaizeh, Al-Daoud, Badawi. Ct: Sellami.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
Al "San Francisco Bay Area Stadium" si affrontano Austria e Giordania, al loro esordio in questi Mondiali 2026. Inserita nel gruppo J, dove l'Argentina di Leo Messi è inevitabilmente la grande favorita, la nazionale di Ralf Rangnick (accostato al Milan fino a pochi giorni fa) si gioca il secondo posto con l'Algeria, ecco perché sarà fondamentale non fallire il primo appuntamento contro la selezione del ct Sellami.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Austria-Giordania, l'orario
Austria-Giordania si giocherà alle ore 6 italiane di mercoledì, 17 giugno 2026, nella splendida cornice del "San Francisco Bay Area Stadium".
Dove vedere Austria-Giordania in diretta tv
Austria-Giordania sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Austria-Giordania, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida Mondiale tra Austria e Giordania anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.