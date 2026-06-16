Dove vedere Austria-Giordania, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Al "San Francisco Bay Area Stadium" si affrontano Austria e Giordania , al loro esordio in questi Mondiali 2026 . Inserita nel gruppo J , dove l'Argentina di Leo Messi è inevitabilmente la grande favorita, la nazionale di Ralf Rangnick ( accostato al Milan fino a pochi giorni fa ) si gioca il secondo posto con l'Algeria, ecco perché sarà fondamentale non fallire il primo appuntamento contro la selezione del ct Sellami .

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Austria-Giordania, l'orario

Austria-Giordania si giocherà alle ore 6 italiane di mercoledì, 17 giugno 2026, nella splendida cornice del "San Francisco Bay Area Stadium".

Dove vedere Austria-Giordania in diretta tv

Austria-Giordania sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Austria-Giordania, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida Mondiale tra Austria e Giordania anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.