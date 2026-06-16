Tensioni e scontri a New York a poche ore dal debutto dell' Argentina ai Mondiali . A poche ore dalla sfida che vedrà i campioni in carica scendere in campo a Kansas City contro l' Algeria , il clima si è surriscaldato a Times Square , nel cuore di Manhattan , dove si sono registrati disordini tra le due tifoserie .

Scontri a New York prima di Argentina-Algeria: tensioni tra le due tifoserie

A testimoniare l'accaduto sono diversi filmati rimbalzati sui social network e ripresi con risalto dalla stampa argentina. Nelle immagini si vedono chiaramente sostenitori delle due nazionali darsi battaglia a suon di calci e pugni, creando una situazione di forte pericolo in un'area densamente affollata e in quel momento frequentata anche da famiglie con bambini.

Ancora nessuna notizia ufficiale su feriti o arresti

Altri video, decisamente meno violenti, mostrano invece i gruppi di tifosi mentre si limitano a intonare i classici cori da stadio tra i grattacieli della metropoli americana. Dalle autorità locali non sono ancora giunte comunicazioni ufficiali in merito a eventuali fermi o alla presenza di feriti.