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martedì 16 giugno 2026
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Scontri tra tifosi per Argentina-Algeria: pugni e calci a Times Square. È caos a New York

Ancora nessun dato ufficiale su feriti o arresti dopo quanto accaduto a Times Square
2 min
TagsargentinaAlgeriaMondiali 2026

Tensioni e scontri a New York a poche ore dal debutto dell'Argentina ai Mondiali. A poche ore dalla sfida che vedrà i campioni in carica scendere in campo a Kansas City contro l'Algeria, il clima si è surriscaldato a Times Square, nel cuore di Manhattan, dove si sono registrati disordini tra le due tifoserie.

Scontri a New York prima di Argentina-Algeria: tensioni tra le due tifoserie

A testimoniare l'accaduto sono diversi filmati rimbalzati sui social network e ripresi con risalto dalla stampa argentina. Nelle immagini si vedono chiaramente sostenitori delle due nazionali darsi battaglia a suon di calci e pugni, creando una situazione di forte pericolo in un'area densamente affollata e in quel momento frequentata anche da famiglie con bambini.

 

 

Ancora nessuna notizia ufficiale su feriti o arresti

Altri video, decisamente meno violenti, mostrano invece i gruppi di tifosi mentre si limitano a intonare i classici cori da stadio tra i grattacieli della metropoli americana. Dalle autorità locali non sono ancora giunte comunicazioni ufficiali in merito a eventuali fermi o alla presenza di feriti.

 

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