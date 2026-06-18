Dove vedere Messico-Corea del Sud, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Dopo la vittoria nella prima giornata per entrambe, Messico e Corea del Sud si affrontano nella seconda giornata del Girone A. I messicani si sono imposti per 2-0 sul Sudafrica nella gara inaugurale del Mondiale mentre la Corea del Sud si è imposta 2-1 contro la Repubblica Ceca.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Messico-Corea del Sud, l'orario
Messico e Corea del Sud si sfideranno allo stadio Akron di Guadalajara lle ore 03:00 (italiane), nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno.
Dove vedere Messico-Corea del Sud in diretta tv
Messico-Corea del Sud sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Messico-Corea del Sud, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il confronto tra Messico e Corea del Sud anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Messico e Corea del Sud
MESSICO (4-1-4-1): Rangel; Reyes, Alvarez, Vasquez, Gallardo; Lira; Alvarado, Gutierrez, Fidalgo, Quinones; Jimenez. A disposizione: Acevedo, Ochoa, Romo, M. Chávez, Gallardo, Sánchez, L. Chávez, Vargas, Pineda, Mora, Vega, Huerta, Gimenez, González, Martínez. Ct: Aguirre
Indisponibili: -
Squalificati: Montes
Diffidati: Gutierrez
COREA DEL SUD (3-4-2-1): Segui-gyu: Lee Han-Beom, Kim Min-jae, Lee Gi-Hyuk; Seul Young-Woo, Hwang In-Beom, Paik Seung-Ho, Lee Tae-Seok; Lee Kang-In, Lee Jae-Sung; Son Heung-Min. A disposizione: Song Bum-Keun, Jo Hyeon-Woo, Cho Wi-Je, Kim Moon-Hwan, Park Jin-Seob, Castrop, Kim Jin-Gyu, Bae Jun-Ho, Lee Dong-Gyeong, Eom Ji-Sung, Yang Hyun-Jun, Oh Hyeon-Gyu, Hwang Hee-Chan, Cho Gue-Sung. Ct: Myung-Bo
Indisponibili: Kim Tae-Hyeon
Squalificati: -
Diffidati: Lee Gihyuk
Dopo la vittoria nella prima giornata per entrambe, Messico e Corea del Sud si affrontano nella seconda giornata del Girone A. I messicani si sono imposti per 2-0 sul Sudafrica nella gara inaugurale del Mondiale mentre la Corea del Sud si è imposta 2-1 contro la Repubblica Ceca.
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Messico-Corea del Sud, l'orario
Messico e Corea del Sud si sfideranno allo stadio Akron di Guadalajara lle ore 03:00 (italiane), nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno.