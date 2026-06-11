Messico-Sudafrica diretta Mondiali: segui la prima partita e la cerimonia d'inaugurazione LIVE

Ci siamo, dopo quattro lunghi anni di attesa tornano i Mondiali. Purtroppo, per la terza volta consecutiva, non ci sarà l'Italia, ma questo non toglie che la Coppa del Mondo sia ancora il torneo che ogni calciatore aspetta più di qualsiasi altra cosa nella sua carriera perché è quello che tutti i bambini che calciano un pallone sognano un giorno di giocare, e magari vincere. Ad aprire l'edizione del 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, è appunto Messico-Sudafrica, la stessa gara che inaugurò anche i Mondiali del 2010: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.