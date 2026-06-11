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giovedì 11 giugno 2026
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Mondiali - 11.06.2026
Mexico City Stadium

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Messico-Sudafrica diretta Mondiali: segui la prima partita e la cerimonia d'inaugurazione LIVE

Allo stadio Azteca la gara inauguarale della Coppa del Mondo 2026, valida per il girone A: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
6 min
TagsMondiali 2026MessicoSudafrica
Aggiorna

Ci siamo, dopo quattro lunghi anni di attesa tornano i Mondiali. Purtroppo, per la terza volta consecutiva, non ci sarà l'Italia, ma questo non toglie che la Coppa del Mondo sia ancora il torneo che ogni calciatore aspetta più di qualsiasi altra cosa nella sua carriera perché è quello che tutti i bambini che calciano un pallone sognano un giorno di giocare, e magari vincere. Ad aprire l'edizione del 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, è appunto Messico-Sudafrica, la stessa gara che inaugurò anche i Mondiali del 2010: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.

 

20:50

Andra Bocelli canta il brano dei Mondiali

Anche Andrea Bocelli in mezzo al campo per cantare DNA, uno dei brani del Mondiale.

20:38

A brevissimo la nuova cerimonia degli inni

A breve la nuova cerimonia degli inni, intanto stanno entrando in campo tutte le bandiere delle nazioni partecipanti.

20:24

La Fifa stravolge il rito degli inni al Mondiale: ecco cosa cambierà

La cerimonia prima delle partite delle nazionali non sarà più la stessa: i dettagli, LEGGI QUI!

20:10

Squadre in campo per il riscaldamento

Le due squadre sono entrate nel terreno di gioco per il riscaldamento: in particolare i giocatori del Sudafrica si sono caricati nel tunnel cantando e battendo le mani a ritmo.

20:05

La panchina del Sudafrica

A disposizione: Cross, Makgopa, Sebelebele, Ndamane, Makhanya, Appollis, Mofokeng, Goss, Kabini, Chaine, Matuludi, Mbatha, Maseko, Zwane, Moremi.

20:00

La panchina del Messico

A disposizone: Vega, Gonzalez, Acevedo, Huerta, Alvarez, Mora, Martinez, Ochoa, Sanchez, Luis Chavez, Romo, Mateo Chavez, Vargas, Pineda, Gimenez.

19:55

Sudafrica, la formazione ufficiale

SUDAFRICA (5-3-2): Williams; Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Yaya Sithole, Adams; Foster, Rayners. Ct: Hugo Broos.

19:50

Messico, la formazione ufficiale

MESSICO (4-1-4-1): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira; Alvarado, Gutierrez, Fidalgo, Quinones; Jimenez. Ct: Javier Aguirre

19:44

Una Coppa del Mondo gigante al centro del campo, musica e ballerini: lo spettacolo della cerimonia inaugurale dei Mondiali

Dallo stadio Azteca di Città del Messico inizia ufficialmente il torneo tanto atteso, con un lungo show prima della partita tra Messico e Sudafrica.

 

19:30

Dove vederela partita in diretta tv e streaming

Per scoprire dove vedere la partita tra Messico e Sudafrica, CLICCA QUI!

19:16

Ci siamo, manca sempre meno all'inizio del Mondiale!

La gara inaugurale tra Messico e Sudafrica è in programma alle ore 21 italiane.

Stadio Azteca - Città del Messico

 

 

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