Dove vedere Ecuador-Curaçao, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Si scrive Ecuador-Curaçao , si legge condannate a vincere. Quella valida per la seconda giornata del gruppo E dei Mondiali 2026 è una gara da non fallire. C'è da muovere la classifica per restare pienamente in corsa per un posto nei sedicesimi di finale ed evitare di correre il rischio ritrovarsi eliminati con una giornata di anticipo. L'Ecuador è stato infatti battuto all'esordio dalla Costa d'Avorio (1-0) mentre Curaçao è stata travolta 7-1 dalla Germania .

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Ecuador-Curaçao, l'orario

Ecuador-Curaçao è in programma nella notte italiana tra sabato 20 e domenica 21 gugno, alle ore 2, al Kansas City Stadium di Kansas City, in Missouri (Stati Uniti). L'imponente impianto sportivo (capienza: 69,045 spettatori) è stato scelto per ospitare quattro partite della fase a gironi, una partita dei sedicesimi di finale e un quarto di finale, con la partita dei quarti che si svolgerà sabato 11 luglio 2026.

Dove vedere Ecuador-Curaçao in diretta tv

Ecuador-Curaçao sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Ecuador-Curaçao, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Ecuador-Curaçao anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.