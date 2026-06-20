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Pronostico Ecuador-Curaçao, segno 1 d'obbligo più...© EPA

Pronostico Ecuador-Curaçao, segno 1 d'obbligo più...

Le quote del match del gruppo E in programma stanotte a Kansas City
Amedeo Paioli
2 min
TagsEcuador-Curaçaopronosticoquote

La prima partita alla fase finale di un Mondiale per Curacao non è sicuramente da ricordare. La sconfitta per 7-1 contro la Germania non è la più vistosa nella storia di questa prestigiosa competizione (e nel 2014 anche il Brasile perse contro i tedeschi con lo stesso punteggio) ma la dice lunga sulle reali possibilità che la nazionale della piccola isola caraibica potrà avere in questo suo debutto intercontinentale. 

Comparazione quote: Ecuador-Curaçao 1+Over 3,5

Dopo la prima partita arriva la seconda e per questo appuntamento, in programma alle 2 (ora italiana) di stanotte, Curacao dovrà vedersela con l’Ecuador che pure ha esordito con un ko (0-1 contro la Costa d’Avorio). Si tratta dunque di una sfida tra le ultime due del girone E al termine della quale chi perde potrebbe già salutare la possibilità di accedere ai sedicesimi di finale. L’undici del Mar dei Caraibi è arrivata fin qui battendo, praticamente, le nazionali di altre isole e isolette centroamericane e l’unico risultato che può meritare di essere ricordato è il 5-1 inflitto a Haiti (che pure partecipa a questo Mondiale). L’Ecuador è andato ko con la Costa d’Avorio dopo 19 partite senza sconfitta, quanto basta perché il pronostico sia tutto dalla sua parte. Anche stavolta il segno 1 paga molto poco e, per trovare una quota più interessante, bisognerà guardare in direzione dell’Over 3,5. La combo 1+Over 3,5 è in lavagna a 2.23 su Eplay24 e NetBet, a 2.40 su Eurobet.

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