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Roy Keane e il durissimo attacco alle mogli dei giocatori ai Mondiali: "Ridicole..." 

Nel corso di una puntata del podcast "The Overlap" l'ex centrocampista del Manchester United non ha usato giri di parole
3 min
TagsKeaneWagsMondiali 2026

Moglie e fidanzate dei giocatori dell'Inghilterra sugli spalti, negli stadi dei Mondiali 2026, con le maglie dei propri mariti o fidanzati? "Ridicole". Parola di Roy Keane. L'ex centrocampista del Manchester United non ha scelto la strada della diplomazia per esprimere il suo pensiero su un fenomeno particolarmente diffuso tra le cosiddette wags.

Keane vs wags a The Overlap

L'abitudine a indossare una divisa ufficiale della nazionale con il nome stampato sulla schiena del proprio compagno vuole, chiaramente, essere un segno di sostegno per il proprio partner che scende in campo. Ma per Roy Keane non c'è davvero niente di romantico. Per un preciso motivo, che ha spiegato nel corso di una puntata del podcast "The Overlap".

Keane: "Va bene che lo facciano i figli..."

Quando Gary Neville gli ha chiesto cosa gli sarebbe piaciuto mettere nella Stanza 101, riferendosi a qualcosa che avrebbe fatto sparire, Keane ha risposto: "La maglietta. Quando tutte le compagne dei giocatori vanno alla partita e indossano magliette con il nome dei partner sulla schiena. Va bene che lo facciano i figli, ma le mogli e le compagne...".

 

Wags nel mirino di Keane: "Un anno dopo, la maggior parte di loro è separata!"

Keane ha poi aggiunto: "Capisci? Un anno dopo, la maggior parte di loro è separata! E tutte si fanno le foto e indicano un Jimmy o un Johnny sullo sfondo. Wow! Così sappiamo con chi sei sposata. Lo capisco per i bambini, ma le coppie sono ridicole. E poi, lo fanno solo ai Mondiali. Non le vedi all'Old Trafford o ad Anfield tutte le settimane. Cosa c'entra questo con i Mondiali?".

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