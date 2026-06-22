Dove vedere Argentina-Austria, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Al via la seconda giornata del gruppo J dei Mondiali 2026. Dopo il successo con l'Algeria grazie alla tripletta di Messi, l'Argentina campione in carica torna in campo, questa volta contro l'Austria di Rangnick, che il Milan ha cercato a inizio estate, vincente contro la Giordania. Sfida al vertice del girone, tra due nazionali che con i tre punti si assicurerebbero il passaggio del turno.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Argentina-Austria, l'orario
Argentina-Austria è in programma oggi, lunedì 22 gugno, alle ore 19:00, al AT&T Stadium di Dallas, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà l'egiziano Omar. I guardalinee Abouelregal e Taha. Il quarto uomo lo spagnolo Hernandez. Al var Marri, coadiuvato ad Ashour e Guzman.
Dove vedere Argentina-Austria in diretta tv
Argentina-Austria sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Argentina-Austria, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta Argentina-Austria anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di Scaloni e Rangnick
ARGENTINA (4-3-3): E.Martinez; Molina, Li.Martinez, Romero, Medina; De Paul, Mac Allister, E.Fernandez; Messi, J.Alvarez, N.Gonzalez. A disposizione: Musso, Rulli, Senesi, Otamendi, Tagliafico, Montiel, Paredes, Barco, Palacios, Paz, Lo Celso, Almada, Simeone, La. Martinez, Lopez . Ct: Scaloni.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
AUSTRIA (4-3-2-1): A.Schlager; Laimer, Alaba, Danso, Lienhart; Mwene, X.Schlager, Seiwald; Schmid, Sabitzer, Arnautovic. A disposizione: Wiegele, Pentz, Affengruber, Friedl, Posch, Svoboda, Ljubicic, Grillitsch, Wanner, Chukwuemeka, Schopf, Prass, Kalajdzic, Wimmer, Gregoritsch. Ct: Rangnick.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Sabitzer.
Al via la seconda giornata del gruppo J dei Mondiali 2026. Dopo il successo con l'Algeria grazie alla tripletta di Messi, l'Argentina campione in carica torna in campo, questa volta contro l'Austria di Rangnick, che il Milan ha cercato a inizio estate, vincente contro la Giordania. Sfida al vertice del girone, tra due nazionali che con i tre punti si assicurerebbero il passaggio del turno.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Argentina-Austria, l'orario
Argentina-Austria è in programma oggi, lunedì 22 gugno, alle ore 19:00, al AT&T Stadium di Dallas, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà l'egiziano Omar. I guardalinee Abouelregal e Taha. Il quarto uomo lo spagnolo Hernandez. Al var Marri, coadiuvato ad Ashour e Guzman.
Dove vedere Argentina-Austria in diretta tv
Argentina-Austria sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Argentina-Austria, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta Argentina-Austria anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.