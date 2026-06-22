Dove vedere Argentina-Austria, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Argentina-Austria, l'orario

Argentina-Austria è in programma oggi, lunedì 22 gugno, alle ore 19:00, al AT&T Stadium di Dallas, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà l'egiziano Omar. I guardalinee Abouelregal e Taha. Il quarto uomo lo spagnolo Hernandez. Al var Marri, coadiuvato ad Ashour e Guzman.

Dove vedere Argentina-Austria in diretta tv

Argentina-Austria sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Argentina-Austria, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta Argentina-Austria anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.