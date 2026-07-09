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“Arbitri dei Mondiali indegni, adesso cacciateli tutti!”

La furia egiziana dopo il ko con l'Argentina: la polemica non si ferma
Andrea Losapio
2 min
TagsEgitto

Non si placano le polemiche dopo l'eliminazione dell'Egitto da parte dell'Argentina, nella drammatica e controversa rimonta di martedì. La Federcalcio egiziana (EFA) ha dichiarato di aver chiesto alla FIFA di escludere dal torneo gli ufficiali di gara responsabili della defezione subita contro l'Argentina negli ottavi di finale di Coppa del Mondo. «Hany Abou Rida, presidente dell’EFA, ha presentato un reclamo alla FIFA chiedendo un'indagine sull'arbitro francese François Letexier, a seguito dei gravi errori arbitrali commessi dalla squadra arbitrale e dell'uso di due pesi e due misure, fattori che hanno causato la sconfitta della nazionale egiziana e la sua eliminazione dai Mondiali».

 

 

Le proteste dell'Egitto

L'Egitto aveva pregustato la possibilità di arrivare ai quarti di finale per la prima volta nella propria storia. Ma il nervosismo si è visto sin dagli insulti a Lionel Messi - avvicinatosi pacificamente per cercare di calmare gli animi - e poi con le rimostranze del tecnico Hassan Hassan verso il direttore di gioco, fra avanbracci incrociati e proteste veementi. Alla fine della partita lo stesso ct ha provato ad avere un confronto diretto anche con Scaloni, che lo ha di fatto scansato senza degnarlo di attenzioni.

 

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