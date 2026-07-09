“Arbitri dei Mondiali indegni, adesso cacciateli tutti!”

Non si placano le polemiche dopo l'eliminazione dell'Egitto da parte dell'Argentina, nella drammatica e controversa rimonta di martedì. La Federcalcio egiziana (EFA) ha dichiarato di aver chiesto alla FIFA di escludere dal torneo gli ufficiali di gara responsabili della defezione subita contro l'Argentina negli ottavi di finale di Coppa del Mondo. «Hany Abou Rida, presidente dell’EFA, ha presentato un reclamo alla FIFA chiedendo un'indagine sull'arbitro francese François Letexier, a seguito dei gravi errori arbitrali commessi dalla squadra arbitrale e dell'uso di due pesi e due misure, fattori che hanno causato la sconfitta della nazionale egiziana e la sua eliminazione dai Mondiali».