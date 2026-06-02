Il Brasile di Ancelotti decolla verso i Mondiali: il rito del 'battesimo' per l'aereo e la carica di Neymar

ROMA - È iniziata la missione mondiale di Carlo Ancelotti , che con il suo Brasile ha lasciato Rio de Janeiro per gli Stati Uniti dove sogna di riportare la 'Seleçao' a vincere la Coppa del Mondo (sarebbe la sesta volta) dopo un digiuno che dura ormai da 24 anni. Per riuscirci il ct italiano si affida anche alla classe di Neymar , al quale ha riservato un posto tra i convocati per la rassegna iridata (che gli Usa organizzano insieme a Canada e Messico).

Mondiali, Neymar carica il Brasile di Ancelotti

La partenza della nazionale, avvenuta nella notte tra il 1°e il 2 giugno, è stata accompagnata dall'entusiasmo del pubblico e in generale da grandi manifestazioni d'affetto per il 34enne attaccante del Santos, alle prese con un problema muscolare che ne mette a rischio la disponibilità per il match di esordio del Brasile nel Gruppo C (domenica 14 giugno contro il Marocco al New York New Jersey Stadium). Proprio Neymar ha postato intanto sui propri profili social una foto fatta prima del decollo che lo ritrae seduto al centro del gruppo dei compagni e con la scritta "Tutti insieme".

Il rito del 'battesimo' per l'aereo della Seleçao

L'ex stella del Barcellona e del Psg ha anche pubblicato un'immagine del trofeo della Coppa del Mondo che è esposto nel museo della Confederazione calcistica brasiliana (Cbf), chiara indicazione dell'obiettivo della nazionale guidata da Ancelotti. Una curiosità: l'aereo della nazionale durante il rullaggio è passato sotto un arco d'acqua formato dai getti di due autopompe dell'aeroporto di Galeão, un rituale che si chiama 'battesimo' e che si svolge solitamente in occasioni speciali, come l'apertura di una nuova rotta, o un grande evento come i Mondiali.