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lunedì 22 giugno 2026
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Mbappé, la fuga con Ester Exposito prima dei Mondiali potrebbe spaccare lo spogliatoio della Francia

Fa discutere un retroscena sul capitano dei 'Bleus' e la sua compagna rivelato dalla stampa transalpina: tutti i dettagli
3 min
TagsMbappéEster ExpositoMondiali 2026
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PARIGI (FRANCIA) - Kylian Mbappé è sempre al centro del gossip e nel mirino della critica in Francia, nonostante la doppietta segnata con la fascia da capitano al braccio nel match d'esordio nel girone I dei Mondiali vinto contro il Senegal.

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Mbappé e la 'fuga' con Ester Exposito prima dei Mondiali

Sotto i riflettori, come sempre, la relazione tra l'attaccante del Real Madrid e Ester Exposito, 26enne attrice e modella spagnola. E proprio nelle ultime ore la stampa francese ha rivelato un retroscena sulla coppia che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori, con 'Le 10 Sport' che sulla sua edizione online ha parlato di una "fuga" di Mbappé che avrebbe causato "gelosie tra i calciatori della Francia".

 

 

Le voci di possibili gelosie nello spogliatoio della Francia

Il fatto risalirebbe a prima della partenza per i Mondiali quando, secondo quanto rivelato ancora dal periodico francese, Mbappé avrebbe avuto il permesso di lasciare il ritiro dopo l'amichevole giocata contro l'Irlanda del Nord. La sua destinazione? Madrid, dove avrebbe passato qualche ora con la sua compagna per poi riattraversare i Pirenei, tornare in ritiro e partire alla volta degli Stati Uniti con il resto dei compagni. Non tutti contenti, a quanto pare, di questa "fuga precipitosa".

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