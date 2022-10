Inter, Dembelé graziato due volte: che errori dell'arbitro!

Pressione enorme sul polacco Marciniak , fedelissimo di Rosetti: ha avuto ragione il designatore Uefa italiano, almeno fino al mancato rosso per Dembelè (e pure nel primo tempo...) è un errore grave, che finisce per pesare poi nell’economia della partita.

L'Inter è di nuovo squadra

Da rosso

Entrata di Dembelè su Darmian: tacchetti esposti, sul polpaccio del giocatore nerazzurro, senza possibilità di prendere il pallone. Da rosso, Marciniak sceglie il giallo e sbaglia. Anche perché sarebbe dovuto essere il secondo, visto che nel primo tempo Dembelè era entrato in ritardo su Skriniar, episodi che ha portato poi alla mezza rissa.

Barcellona-Inter, bocciati e promossi: spiaze solo a Xavi l'agitato

Regolari

Ok i due gol dell’Inter. Piquet tiene in gioco Barella sul passaggio di Dimarco. Lautaro controlla con il petto e non con il braccio.

Inter, spettacolo al Camp Nou: punto d'oro per Inzaghi

No rigore

In area: Onana su Pedro non è nulla, de Vrij su Pedri tocca prima il pallone.

Fuorigioco

Annullato un gol a Lewandowski: ok l’assistente numero due, Listkiewicz, sul tocco di Dembelè è in fuorigioco.

VAR Kwiatkowski 5,5: Doveva entrare su Dembelè.