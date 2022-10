Moviola Serie A: Lazio Manganiellata, arbitro da 4

Lazio-Salernitana, Manganiello 4

Senza parole la gara di Manganiello: rilevazione dei falli discontinua e schizofrenica, gestione disciplinare senza alcuna logica, anche al di là del giallo a Milinkovic-Savic, nessuna accettazione da parte dei giocatori, mass confrontation (la vecchia rissa) dietro l’angolo (ed infatti è arrivata). Non è arbitro per queste sfide, purtroppo ogni volta che il designatore prova ad alzare l’asticella, succede qualcosa. Non solo: nella rissa nata fra Cancellieri e Dia, oltre ad aver ammonito i due protagonisti, mostra il cartellino a Sepe, arrivato lì solo per fare da paciere (ma non si lascia la porta).

Lazio-Salernitana 1-3: statistiche e tabellino

Non c’era

Il giallo per Milinkovic-Savic: vero, pesta il tacco dello scarpino di Bronn, ma questo avviene per dinamica dell’azione, contestuale all’aver scaricato il pallone alla sua destra (pallone toccato anche dal giocatore di Nicola), appoggiando il piede per terra. Cos’altro avrebbe dovuto fare? Una casualità, nessuna volontà non solo di fare male ma anche di fare fallo. Una follia. La conferma? Manganiello grazia Cancellieri da un’entrata molto brutta su Bradaric...

(Quasi) rosso

Brutto intervento di Bradaric su Lazzari, tacchetti del piede destro sulla tibia destra, proprio davanti al IV Mariani (ma che faceva?), mentre meno responsabilità per l’assistente Alassio (si gira solo quando sente l’urlo): forse la mancanza di violenza e velocità ha fatto desistere il VAR dall’intervenire, ma...

Offside e no

Annullato un gol a Felipe Anderson, partito oltre Daniliuc. Ok il gol di Zaccagni, in gioco per Daniliuc e Mazzocchi.

Var

Di Bello 6 - Che dire? Su di lui poco.