Moviola Juve, bene Rapuano: Ebosele-rigore, non su Thauvin

ROMA - Spigoloso Rapuano (Voto 6,5), non bello il modo con il quale si è rivolto spesso ai giocatori, fra l’essere autoritari ed essere autorevoli c’è una bella differenza e di solito è quella che determina (o meno) lo spessore di un arbitro. Ci sta il rigore per la Juve , giusto considerare non punibile il contatto su Thauvin . Recupero: 11’ (6’+5’)

Da rigore

Cross di Alex Sandro, Ebosele tocca il pallone nettamente con il braccio sinistro, quello fronte al tiro. Per Rapuano (ma anche per noi) non ci sono dubbi, braccio largo e sembra allargarsi un po’, fra l’altro sulla congruità del movimento si può discutere all’infinito. Comunque impossibile per il VAR intervenire.

Pericolo

Entra in area della Juventus Thauvin e finisce giù dopo un contatto in slalom con Rabiot, chiede il rigore, Rapuano fa bene a non concederlo: il contatto è più cercato dal giocatore dell’Udinese, che si allarga un po’ verso l’avversario, che provocato dal francese, già fermo.

Fuorigioco

È in fuorigioco Iling-Junior sul passaggio di Milik prima di fornire l’assist per Vlahovic: gol annullato, bravo l’assistente Vecchi.

Var: Mazzoleni 6

Comunque non sarebbe potuto intervenire.