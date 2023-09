Moviola Fiorentina-Atalanta: Pairetto inverte la rimessa

Invertito

Su un pallone vicino alla linea laterale arrivano Lookman e Nico Gonzalez, è il primo a toccare per ultimo il pallone, anche a livello cromatico non difficile da individuare: Pairetto non è distante dalla zona, anzi, invece indica la rimessa per l’Atalanta, che da lì, in due passaggi segnerà lo 0-1.

Che rischio

Rischia moltissimo De Roon: fallo (che c’è) su Nico Gonzalez, all’atto dell’ammonizione, manda a quel paese Pairetto, in maniera prolungata, anche accompagnando il tutto con il gesto del braccio destro. Avesse fatto doppio giallo (o rosso diretto)....

Var: Mariani 6

Poco lavoro.