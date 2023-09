Napoli-Udinese, la moviola: Manganiello perde il rigore e Bijol da rosso

NAPOLI - Pochi minuti e la partita di Manganiello (voto: 5) è già in affanno (l’errore minore: netta deviazione di Lovric su tiro di Kvara, era angolo): spiegate le scelte di Rocchi, che lo utilizza col contagocce in A (ieri la sua prima stagionale). Al limite la decisione di Bijol , c’è voluta una OFR (scommettiamo che prenderà -10 sulla valutazione totale?) per un rigore apparso solare. L’arbitro di Pinerolo convince poco, il resto male. Recupero: 6’ (3’+3’)

Rischio rosso

Si allacciano Osimhen e Bijol, ma l’attaccante azzurro ha preso il tempo e il difensore bianconero s’arrangia mettendo un braccio sul giocatore, buttandolo giù dopo un contatto reciproco. Per Manganiello nulla, ma se avesse fatto rosso il VAR sarebbe stato zitto.

Rigore

Calcio con il destro di Ebosele sul polpaccio sinistro di Kvaratskhelia: rigore per tutti, non per Manganiello, che fa cenni pure convinti di proseguire. Stavolta Di Martino al VAR non può esimersi . OFR e rigore per il Napoli, chiaro già in campo.

Regolare

Kristensen tiene in gioco Osimhen sul lancio di Politano per il 2-0: tutto ok.

Var: Di Martino 6,5

Talmente solare il rigore....