Lazio-Inter 0-2, la moviola: Maresca tiene Gila col rischio, Lazzari ingenuo

Gila rischia

Controlla male un pallone, Gila, che finisce sul petto e poi sul braccio sinistro, molto largo. Il pallone non è veloce ma il biancoceleste tiene il braccio sempre largo, non lo muove verso il pallone. Resta un alto rischio. Nella ripresa, Acerbi con l’ascella: non è rigore.

Ingenuità Lazzari

Ingenuo Lazzari: vero, subisce fallo da Arnautovic, ma l’azione prosegue con la Lazio che può andare in porta. Il labiale è impietoso: «Ma vaff... va». A Maresca poi...

Niente rigore su Calhanoglu

Sul cross di Felipe Anderson, Calhanoglu tocca il pallone con l’addome, non con il braccio sinistro che s’era allargato.

Manca un giallo a Darmian

Discontinuo Maresca, non sufficiente: Gila su Bisseck può essere considerato passibile di giallo (sta per entrare in area), è clamoroso il giallo non fatto a Darmian, che scalcia Zaccagni in ripartenza, senza poter prendere il pallone.

VAR Di Paolo 6: Non c’è nulla che lo interessi.

Recupero: 10’ (4’+6’)