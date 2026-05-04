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lunedì 4 maggio 2026
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Moviola Juve, Ayroldi stecca: perché Locatelli non è mai da simulazione

Gli episodi più discussi della sfida tra i bianconeri di Spalletti e i gialloblù
Edmondo Pinna
2 min
TagsMoviolaJuve-Verona

Diverse cose da rivedere per Giovanni Ayroldi, che quest’anno non è mai riuscito a trovare continuità. Valutazioni tecniche non sempre lineari (l’ultima punizione che fischia ad Harroui lascia più d’una perplessità), non coerente il metro disciplinare usato. I suoi numeri: 28 falli, 5 ammoniti, l’ultimo davvero poco coerente. VOTO: 5

Gagliardini rischia grosso

Rischia subito tantissimo Gagliardini, che rimedia un giallo e gli va bene: l’intervento ai danni di David è pericoloso, con la gamba tesa e il piede a martello, per sua fortuna l’attaccante bianconero ha la gamba alta, staccata da terra, questo salva l’ex Inter dal cartellino rosso.

Mai simulazione per Locatelli

Locatelli in area del Verona a caccia del pallone, viene anticipato da Akpa Akpro d’un soffio, fra i due c’è un contatto, il bianconero va a terra e neanche protesta, Ayroldi jr arriva fa giallo per simulazione, fra la stupore di tutti .

La simulazione di Vlahovic

Nel secondo tempo, Vlahovic fa due passi (destro, sinistro), poi vola a terra senza alcun contatto con Slotsagere e protesta («Rivedilo, rivedilo»). Come fa questo a non essere giallo, se quello di Locatelli lo è stato? A meno che non si tratti di compensazione...

L'intervento di Frese su David

Frese su David al limite, ma chiaro fallo non rilevato in APP di Bremer su Bowie.

VAR: Di Bello 6 Nei limiti.

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