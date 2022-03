Serie A, pari per Fiorentina e Bologna. Sassuolo show

Tra le partite delle 15 spicca il pareggio della Fiorentina che frena in casa contro il Verona: in una partita equilibrata al vantaggio di Piatek risponde Caprari dagli undici metri dopo una ingenuità di Milenkovic in area. Italiano raggiunge i 43 punti in classifica ma perde l'occasione di accorciare la distanza in classifica rispetto a Lazio (46), Atalanta (47) e Roma (47). Parità anche tra Bologna e Torino, gara senza reti, ma con due grandi parate di Skorupski che ha salvato i suoi. Sia Mihajlovic che Juric restano a metà classifica arrivando rispettivamente a 33 e 34 punti. I tre punti li conquista solo il Sassuolo in casa del Venezia con tre rigori fischiati in favore degli ospiti e la doppietta di Berardi. Dionisi vola a 39 punti, confermando il decimo posto.

Bologna-Torino 0-0: Skorupski frena il Toro Poche emozioni nel primo tempo a parte una azione solitaria di Bremer nei primi minuti. Al 29' Skorupski è attento sulla conclusione potente e precisa di Singo dalla distanza. Sugli sviluppi del corner seguente il portiere di casa è ancora più bravo a neutralizzare il temibile colpo di testa di Djidji. Nel secondo tempo ci provano subito prima Brekalo e poi De Silvestri, ma entrambi non hanno fortuna. Al 63' Pobega sbaglia un colpo di testa che sembrava poter portare in vantaggio i granata. Una gara combattuta ma senza guizzi decisivi finisce quindi con un punto a testa. BOLOGNA-TORINO 0-0: STATISTICHE E TABELLINO

Fiorentina-Verona 1-1: Caprari di rigore risponde a Piatek Impiega 10 minuti Piatek a firmare il vantaggio viola: Ikoné ubriaca gli avversari sulla destra e crossa, una deviazione di Ilic fa carambolare la palla sui piedi della punta polacca che non sbaglia. Al 20' Caprari sigla il pareggio su rigore dopo un intervento fuori tempo in area viola di Milenkovic che travolge Lasagna. Tre cambi ad inizio ripresa per Italiano: Duncan, Sottil e Callejon per Maleh, Ikoné e Saponara. Al 63' Torreira in scivolata anticipa tutti, ma spedisce il pallone di poco fuori. Dieci minuti dopo è Callejon su punizione a regalare un brivido al Franchi, ma Montipò smanaccia. Il triplice fischio sancisce il pareggio finale che premia entrambe le squadre con un punto. FIORENTINA-VERONA 1-1: STATISTICHE E TABELLINO