Fiorentina-Inter, la procura Figc apre un fascicolo sul caos finale

Cos'è successo

Dopo il finale concitato, dall'Inter è filtrata una notizia di offese da parte del patron viola Rocco Commisso ai dirigenti nerazzurri nello spogliatoio, poi smentite dai toscani con tanto di richiesta di scuse. Intanto sugli spalti un tifoso interista rischiava conseguenze serie dopo un'aggressione. Gli ispettori della Procura Figc non hanno ravvisato i fatti della tribuna ("troppo lontane dalla loro posizione"), che peraltro sono già passate al vaglio di Digos e Questore di Firenze, con l'avvenuta individuazione dell'aggressore a cui è stato notificato il Daspo.

La smentita di Zhang e la nota del Club Viola

Nonostante le indagini in corso, arrivano le smentite ufficiali delle parti in causa. Quella della Fiorentina addirittura tramite una nota ufficiale, in cui si afferma che il presidente dell'Inter Steven Zhang ha parlato dopo la partita del 'Franchi' con il direttore generale della Fiorentina Giuseppe Barone senza fare alcun cenno a quanto riportato dalla stampa: "Il Presidente nerazzurro ha chiarito che né lui, nè altri Dirigenti della sua società hanno mai riferito, in nessuna circostanza e a nessun interlocutore, quanto riportato da alcune testate giornalistiche nella serata di sabato, dopo la partita, ossia presunte azioni aggressive e intimidatorie commesse dal Presidente Rocco Commisso nella zona dello spogliatoio della squadra ospite, fatti mai avvenuti. La Fiorentina ha preso atto delle parole del Presidente Steven Zhang e intende sottolineare come, evidentemente, alcuni rappresentanti della stampa non esitino a mettere in cattiva luce il Presidente Rocco Commisso senza compiere il dovuto e accurato controllo sull'attendibilità delle informazioni e delle proprie fonti, così attribuendo pubblicamente al Presidente viola comportamenti fortemente negativi che non trovano riscontro nella realtà ".