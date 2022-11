Juve-Lazio diretta: le formazioni ufficiali LIVE

TORINO - Sfida ad alta quota all' Allianz Stadium di Torino dove oggi (domenica 13 novembre, ore 20.45) la Juventus di Massimiliano Allegri , reduce da cinque vittorie di fila e tornata a lottare in zona Champions League , ospiterà la Lazio dell'ex tecnico bianconero Maurizio Sarri che senza il suo capitano Immobile ( di nuovo ko ) cerca invece il terzo successo consecutivo (dopo quelli con Roma e Monza) per restare al secondo posto e tornare a -8 dalla capolista Napoli . Il match chiuderà il programma della 15ª giornata e il 2022 della Serie A, che si fermerà ora con la sosta per i Mondiali in Qatar. Di seguito la diretta ...

20:20

Juve, le parole di capitan Danilo

Prima del match ha parlato Danilo, stasera capitano della Juve: "Per me è un onore - ha detto ai microfoni di Dazn -. Mi dà orgoglio e responsabilità, la Juve ha avuto tanti campioni che hano indossato alla fascia. Ma in squadra ognuno prende la sua responsabilità e questa è la cosa più importante". Il difensore ha messo poi in guardia i compagni: "La Lazio ha giocatori bravi e veloci con i piedi come Felipe Anderson e Pedro. Hanno qualcosa di diverso e se non difendiamo bene possono farci male".

20:17

Juve in nero, Lazio in bianco

La Juve giocherà in maglia nera con bordi bianchi, divisa da trasferta per la Lazio che giocherà con la casacca bianca (con bordi celesti)

20:14

Juve, lo 'stato maggiore' a bordo campo

Fasi di riscaldamento allo Stadium prima di Juve-Lazio, mentre a bordo campo c'è lo 'stato maggiore' bianconero: il presidente Agnelli, il vice nedved, il diesse Cherubini e l'ad Arrivabene osservano i preparativi della squadra di Allegri parlando tra di loro.

20:04

Bonucci in panchina, Romero titolare

Qualche sorpresa nelle formazioni iniziali: nel suo 3-5-2 Allegri lascia Bonucci in panchina con Gatti titolare nella difesa della Juve, mentre a centrocampo Locatelli vince il ballottaggio con Paredes. Nella Lazio di Sarri chance da titolare per il baby Luka Romero, match-winner contro il Monza e preferito a Cancellieri nel tridente del 4-3-3 biancoceleste.

19:59

Lazio, Marusic alza la guardia

“Servirà l'atteggiamento giusto fin dall' inizio". Queste le parole di Adam Marusic a Lazio Style Channel prima del match in casa della Juve. Il terzino della Lazio carica la squadra invitandola ad avere il giusto approccio alla partita.

19:51

Infermerie piene

Diverse assenze su entrambi i fronti. Nella Juve out Pogba, De Sciglio, Vlahovic, McKennie, Iling-Junior, Aké e Kaio Jorge oltre allo squalificato Alex Sandro. Nella Lazio sono ai box Immobile, Zaccagni, Lazzari e Patric.

19:47

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Massimiliano Allegri

A disposizione: Pinsoglio, Scaglia, Bonucci, Rugani, Barbieri, Miretti, Paredes, Chiesa, Di Maria, Soulé.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Romero, Felipe Anderson, Pedro. All. Maurizio Sarri

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gila, S. Radu, Kamenovic, Marcos Antonio, Bertini, Luis Alberto, Vecino, Cancellieri.

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti: Bindoni e Tegoni

Quarto uomo: Cosso

Var: Mazzoleni

Avar: Paganessi

Torino, Allianz Stadium