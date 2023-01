Salernitana-Milan 1-2, le pagelle: Diaz inventa, Ochoa perfetto

Nicola (all.) 5

La sua squadra regala un tempo e nella ripresa, pur rialzando un po’ la testa, a tenerla in piedi è Ochoa. Ha l’attenuante di assenze importanti, ma la circolazione è lenta e la fase difensiva da registrare in fretta.

Ochoa 7,5

Azzarda troppo sull’uscita dell’1-0, ma mette in fila almeno 8 parate decisive: un Gato su Leao, Theo, Giroud e Dest a tu per tu - come da soprannome - e poi un fenomeno sul doppio tentativo in serie Giroud-De Ketelaere. La Salernitana non affonda grazie a Memo: decisivo all’esordio.

Lovato 4

La sua partita dura 15 minuti: sul primo gol lo brucia Leao, sul secondo concede la rifinitura comoda a Diaz e da quel momento è tilt.

Daniliuc (19’ st) 5,5

Più solido rispetto al collega.

Radovanovic 4

Leao lo brucia e parte l’azione del 2-0, ma la sofferenza è generale. Dall’inizio alla fine: con tanto di (quasi) autogol evitato da Memo.

Fazio 5

Evita il tracollo con l’esperienza, ma le frecce rossonere sfilano a velocità proibite per il suo passo.

Sambia 4,5

Senza Mazzocchi e Candreva tocca a lui, per la prima volta, ma a destra Leao fa quello che vuole. Colleziona errori negli appoggi, in marcatura e al tiro. E il bis di Tonali nasce da un suo rinvio maldestro.

Salernitana-Milan 1-2: Leao e Tonali a segno, Pioli a -5 dal Napoli

Valencia (39’ st) sv

Vorrebbe ma non può.

L. Coulibaly 6

A uomo su Tonali, che lo beffa sull’assist dell’1-0. Bravo a pescare Bonazzoli per il gol della speranza. Diffidato e ammonito, sarà squalificato.

Bohinen 5,5

In affanno nel primo tempo e poi più attivo. Però incide poco.

Kastanos (39’ st) sv

Il gettone.

Vilhena 5

Un po’ mezzala e un po’ alle spalle delle punte. Senza mai lasciare il segno.

Bonazzoli (18’ st) 6,5

È lui ad accendere i suoi: verve sulla trequarti e il gol. Il 12° in A con la Salernitana: eguagliato Di Vaio.

Bradaric 6

Presente in entrambe le fasi. E nel duello con Saelemaekers.

Piatek 5

Ci prova, questo sì, ma Tomori e Kalulu lo spengono.

Dia 5,5

Stesso discorso del collega, ma produce più movimento.