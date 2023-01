Salernitana-Torino, dove vederla e a che ora: Dazn, Sky, streaming tv

Partita: Salernitana-Torino

Orario partita: ore 12.30

Canale Tv: Dazn; Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky 251

Pay TV Streaming: Dazn, Sky Go, NOW

Dove e a che ora vedere Salernitana-Torino: orari e canali

Allo stadio Arechi di Salerno si sfidano Salernitana e Torino nel lunch match della diciassettesima giornata di Serie A. La sfida è in programma alle ore 12.30 e sarà trasmessa in diretta sia da Dazn che da Sky in streaming via app e Smart Tv.

Salernitana-Torino in diretta: la cronaca

La Salernitana nelle ultime quattro partite ha raccolto appena un punto ed è a caccia di un risultato ormai indispensabile. Nicola dovrà vincere contro la sua ex squadra (al Torino ci ha giocato e ha allenato) per dare una svolta. I granata invece sono reduci da un doppio 1-1 nelle ultime due giornate contro Roma e Verona, i tre punti non arrivano dalla sfida con la Sampdoria del 9 novembre. Qui le probabili formazioni.

Salernitana-Torino, segui la diretta sul nostro sito

