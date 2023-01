Napoli-Juve, trasferta ok ma più controlli: cosa ha deciso l'Osservatorio

ROMA - Nessun divieto di trasferta per Napoli-Juventus del 13 gennaio, ma verranno prese misure particolari dopo i recenti scontri tra gli ultras partenopei e quelli della Roma avvenuti sull'autostrada A1. La decisione è stata presa dall' Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che si è riunito oggi, a due giorni dal big-match della 18ª giornata di Serie A , anche in considerazione della "vendita quasi ultimata dei tagliandi".

Previsto però un aumento dei controlli allo stadio 'Maradona' c on "servzi di filtraggio dei gruppi di tifosi ospiti a cura delle Questure di partenza, servizio di 'accompagnamento in sicurezza', impiego di un'adeguata aliquota di steward in trasferta a cura della Juventus e impiego delle forze di polizia nelle attività di prefiltraggio e filtraggio".

Le misure per Juve-Atalanta

Per Juventus-Atalanta del prossimo 22 gennaio invece, è stata stabilita la "vendita dei tagliandi per i residenti della provincia di Bergamo esclusivamente per il settore ospiti, incedibilità dei titoli di ingresso, impiego di un adeguato numero di steward, rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio". Questa gara secondo l'Osservatorio è infatti caratterizzata da "profili di rischio" come anche Como-Pisa di Serie B in programma il 21 gennaio, per la quale vengono così disposte le stesse misure.