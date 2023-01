Sassuolo-Lazio diretta: ora LIVE la partita di oggi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Fares, Marcos Antonio, Basic, Vecino, Pedro, Cancellieri, Romero. All.: Maurizio Sarri.

11:25

Le parole di Marusic nel pre partita

"Oggi ci aspetta una partita importante contro una squadra organizzata, che non va sottovalutata. Dovremo entrare dal 1' con tanta voglia di portare a casa la vittoria, in settimana abbiamo lavorato bene per affrontare al meglio il Sassuolo. Servirà la massima concentrazione per tutti i 90', sarà fondamentale rimanere dentro la partita per conquistare il primo successo del 2023". Così Adam Marusic, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato prima del fischio d'inizio.

11:15

La carica dei tifosi della Lazio al Mapei

Esodo biancoceleste a Reggio Emilia. I quattromila posti del settore ospiti del Mapei Stadium di Reggio Emilia erano stati spazzati via in un attimo lo scorso martedì, il giorno stesso della messa in vendita. Per contenere la voglia di Lazio dei tifosi biancocelesti, c’è stato bisogno dell’aggiunta di uno “spicchio” supplementare, ottenuto grazie all’acquisto di altri tagliandi nella Tribuna Laterale Est-Lato Nord. Così, per il lunch match odierno, l’esodo conterà circa cinquemila sostenitori arrivati da Roma.

11:00

La voglia di gol di Immobile

Il bomber della Lazio, lontano dall'Olimpico, ha numeri super. Va a segno da 4 trasferte consecutive: Lecce, Fiorentina, Cremonese (doppietta) e Sampdoria. Nelle uscite contro Juventus e Atalanta era infortunato. Contro il Sassuolo vuole altri gol per rimettersi in scia a Osimhen, sempre più capocannoniere in Serie A.

10:45

Le parole di Sarri alla vigilia del match

"La settimana è stata straordinaria a livello di allenamenti, ma ho notato una squadra un po’ intristita per effetto dei risultati, ha perso un po’ di entusiasmo, per ritrovarlo serve vincere. I ragazzi devono togliersi di dosso le turbe mentali, i pensieri di disturbo, devono pensare a giocare un buon calcio. Se ci riescono possono migliorare di molto". Maurizio Sarri ha parlato così in conferenza ieri a Formello. Vuole la riscossa dai suoi, che può arrivare solo con una vittoria. Qui tutta la conferenza integrale.

10:30

Lazio a caccia della prima vittoria dell'anno

Un punto in tre partite, la Lazio ricomincia da Reggio Emilia. Serve invertire la rotta e centrare la prima vittoria dell'anno. I biancocelesti arrivano dal ko con Juve (prima della pausa del Mondiale) e Lecce. Amaro pure il pareggio arrivato in extremis all'Olimpico con l'Empoli. Bisogna rimanere in scia delle grandi, accorciare sulla Juve (ko con il Napoli) e sognare sempre il quarto posto.

Mapei Stadium - Reggio Emilia