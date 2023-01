Fiorentina-Torino, dove vederla in tv Sky o Dazn

FIRENZE - All' Artemio Franchi va in scena Fiorentina-Torino , match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A . Fischio d'inizio alle 20:45, dirigerà l'incontro Federico Dionisi .

Partita: Fiorentina-Torino

Orario partita: ore 20:45

Canale Tv: Dazn, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 251)

Pay TV Streaming: Dazn, Sky Go, NOW

Fiorentina-Torino, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A, è in programma alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà trasmessa in diretta da Dazn in streaming via app e Smart Tv e su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 251). Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go e NOW.

Fiorentina-Torino in Diretta: la cronaca

La Fiorentina di Italiano vuole riscattarsi dopo il ko all'Olimpico contro la Roma. Anche il Torino è reduce da una sconfitta: il passo falso in casa con lo Spezia brucia ancora, i granata vogliono tornare a far punti. Qui le probabili formazioni.

