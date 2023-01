Diretta Cremonese-Inter: ora LIVE la partita di oggi

Stop agli alti e bassi, con la Cremonese l'Inter non può più sbagliare: per la corsa Champions sarà decisiva la continuità dei risultati. Ne è convinto Inzaghi, che in questo inizio 2023 ha visto la sua squadra battere il Napoli in campionato e il Milan in Supercoppa, ma anche farsi raggiungere sul 2-2 nel recupero a Monza e lunedì scorso finire sconfitta a San Siro con l’Empoli.