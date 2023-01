Gli occhi di Wall Street sulla Serie A: l'offerta shock

Gli occhi di Wall Street sulla Serie A. A rivelarlo è "Bloomberg" secondo cui "Goldman pensa di finanziare il massimo campionato di calcio italiano". L'autorevole fonte statunitense ha aggiunto: "Le finanze in difficoltà della Serie A hanno subito decenni di abbandono" e che la banca statunitense, che "svolge un ruolo significativo nel finanziamento del calcio europeo" sarebbe pronto un investimento fino a un miliardo di euro. Un'eventualità che non lascia indifferenti mentre non si placano le polemiche per il caso plusvalenze, con la Liga all'attacco nelle scorse ore attraverso le parole del suo Head of Relations with International Sports Associations Javier Morente.