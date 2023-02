Juve-Torino 2-2 diretta: pareggio immediato di Danilo

Serpentina di Kostic che crossa al centro Vlahovic: l'attaccante bianconero non riesce, di un soffio, a trovare il tap in vincente

21:51

46' - Comincia il secondo tempo!

Sono rientrate in campo Juventus e Torino, con Chiffi che dà il via alla seconda parte del match

21:36

Alex Sandro: "Il secondo tempo sarà ancora più difficile"

Alex Sandro a Dazn: "Per me è un onore indossare questa maglia. 300 presenze sono molto importanti. Si è vista una grande prestazione di entrambe le squadre, sono certo che la seconda parte sarà ancora più difficile"

21:34

45'+3' - Termina il primo tempo: Juventus-Torino 2-2

Termina un entusiasmante primo tempo nel derby tra bianconeri e granata. Il parziale è di 2-2

21:32

45'+1' - Immediato pareggio della Juventus!

Arriva subito il pareggio della Juventus: calcio d'angolo di Kostic per la testa di Danilo, la palla tocca il palo e supera la linea di porta, nonostante il tentativo di Milinkovic di smanacciarla

21:28

43' - Raddoppio del Torino!

Il Torino passa nuovamente in vantaggio! Grande palla di Ilic per Sanabria che con un preciso tocco non lascia scampo a Szczesny

21:25

39' - Occasione Toro con Sanabria

Il Toro mette i brividi alla Juve: cross di Rodriguez, ci arriva Sanabria di testa ma Szczesny devia in angolo con la punta delle dita

21:17

31' - Si fa vedere Vlahovic

Forte mancino di Vlahovic dalla distanza: Milinkovic para in due tempi

21:15

29' - Applausi per Pogba

Allegri ha mandato Pogba a riscaldarsi: il centrocampista è stato applaudito dai tifosi di fede juventina che non vedono l'ora di vedere il centrocampista francese in campo per la prima volta in stagione

21:11

25' - Derby giocato a viso aperto

Il pareggio di Cuadrado ha rallentato un po' i ritmi, con le due squadre che comunque si affrontano a viso aperto alla ricerca dei varchi giusti. Il Torino effettua un buon palleggio, mentre la Juve fa male con delle micidiali ripartenze

21:01

16' - Cuadrado pareggia il derby!

Arriva il pari della Juventus! Cross di Kostic dalla sinistra, con la palla che arriva a Cuadrado: il colombiano calcia di prima intenzione e insacca la sfera alle spalle di Milinkovic Savic

20:59

13' - Di Maria scalda il sinistro

Ci prova Di Maria con un sinistro dalla distanza: palla in curva

20:55

9' - Contatto Kostic-Singo, non è rigore

Contatto tra Kostic e Singo nell'area granata, Chiffi indica il centro dell'area e la Juventus pensa al calcio di rigore, ma il direttore di gara assegna la rimessa dal fondo

20:48

2'- Torino in vantaggio!

Clamoroso, il Torino passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla arriva a Singo che ci prova di testa, ma sulla traiettoria c'è Karamoh che sul filo del fuorigioco insacca

20:46

1'- Comincia Juve-Torino

C'è il fischio d'inizio di Juve-Torino: comincia il derby!

20:42

Juventus e Torino in campo!

Sul terreno di gioco dell'Allianz Stadium entrano Juventus e Torino per dare vita al derby della Mole

20:35

È il derby n.156 tra Juve e Torino in A

Quello di stasera è il derby della Mole numero 156 in Serie A: avanti nel bilancio i bianconeri con 75 successi contro i 35 dei granata - completano il quadro 45 pareggi.

20:25

Il Torino non vince in casa della Juve dal 1995

L’ultimo derby vinto dal Torino in casa della Juventus risale all’1-2 del 9 aprile 1995 (autorete di Maltagliati e doppietta di Rizzitelli per i granata di Nedo Sonetti contro la squadra di Marcello Lippi); da allora, in 16 sfide, ben 11 successi dei bianconeri e cinque pareggi.

20:15

Barrenechea, esordio "storico"

Secondo Opta, Enzo Barrenechea è il 1° giocatore della Juventus a debuttare in Serie A giocando titolare un derby di Torino nell’era dei 3 punti a vittoria (dal 1994/95). In generale, l’ultimo calciatore a riuscirci era stato Franco Semioli nel 2001 con i granata.

20:00

Il derby dei tifosi: la provocazione degli ultras bianconeri

Questa notte è apparso uno striscione degli ultras della Juve indirizzato ai sostenitori del Torino, i quali hanno deciso di disertare la trasferta dell'Allianz. Leggi tutto.

19:50

Juve, esordio per Barrenechea

Esordio in campionato per Barrenechea, centrocampista preferito a Paredes. Il giovane bianconero, classe 2001, milita stabilmente nella Next Gen. Rappresenta la sorpresa di serata nella formazione scelta da Allegri.

19:40

Juve-Torino, le formazioni ufficiali

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All.: Allegri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djdiji, Shuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All.: Juric

19:30

Si gioca il derby tra Juventus e Torino

Cresce l'attesa per il derby tra Juventus e Torino, in programma alle 20:45 per la 24^ giornata del campionato di serie A. I bianconeri sono reduci dalla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, mentre in campionato sono tre le vittorie consecutive ottenute dalla truppa di Allegri. Il tecnico ha ritrovato Chiesa e Pogba che sono stati regolarmente convocati. Il Torino, invece, vuole fare uno sgambetto ai "cugini" per tentare di scavalcarli in classifica.

Torino - Allianz Stadium