Monza-Lazio diretta: ora LIVE la partita di oggi

MONZA - La Lazio vuole volare ancora alto per la Champions League. Dopo il derby vinto e la pausa per le nazionali, ecco l'occasione per rimanere in testa al gruppo che lotta per il quarto posto. Si rivede Immobile tra i convocati, squalificato Marusic.

14:40

Immobile riparte dalla panchina

Ciro Immobile in panchina, pronto ad essere sganciato a match in corso. Felipe Anderson ancora falso nove. Mattia Zaccagni e Ciro Immobile sono i due giocatori italiani ad aver segnato più gol in questo campionato (nove entrambi) – il classe ’95 potrebbe andare in doppia cifra di reti per la prima volta in Serie A, mentre il classe ’90 potrebbe riuscirci per l’ottava volta nelle sue ultime nove stagioni nel torneo.

14:30

Il fortino del Monza

Il Monza è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare casalinghe di campionato (3V, 4N): l’unica sconfitta nel periodo all’U-Power Stadium risale al 18 febbraio scorso contro il Milan.

14:25

La formazione ufficiale del Monza

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Rovella, Machìn, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna. Allenatore: R. Palladino

14:20

La difesa super della Lazio

La Lazio ha registrato 16 clean sheet in 27 match di questo campionato, nella sua storia in Serie A in sole due occasioni i biancocelesti hanno mantenuto più volte la porta inviolata in un’intera stagione: nel 2006/07 (18) e nel 1963/64 (17).

14:10

Le parole di Lazzari nel pre partita

"Ci aspetta una gara complicata, anche nella gara di andata il Monza ci mise in difficoltà. Loro sono in salute e vivono un buon momento di forma, servirà la miglior Lazio per vincere. La squadra di Palladino ha tanta qualità davanti, sarà fondamentale rimanere attenti dietro. Cercherò di dare il massimo sia in fase difensiva che offensiva. Da qui alla fine ci aspettano due mesi importanti, la lotta Champions è molto bella perché siamo tante squadre raccolte in pochi punti. Per questo ogni gara vale tanto". Così ha parlato Manuel Lazzari, ai microfoni di Lazio Style Channel, prima del fischio d'inizio di Monza-Lazio.

14:05

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Pellegrini, Bertini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Immobile, Cancellieri, Romero. All.: Sarri.

14:00

Dove vedere Monza-Lazio in diretta TV

Monza-Lazio sarà visibile su Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a DAZN, potrà vederla in diretta tv attivando Zona Dazn e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.

13:45

Lazio, con il Monza per volare ancora

La festa derby è ormai lontana, dopo la pausa la Lazio riparte dal Monza. Da seconda in classifica sfida l'ottima squadra di Palladino: c'è voglia di vincere ancora per rimanere in altissima quota. Fischio d'inizio alle ore 15.