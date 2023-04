Diretta Bologna-Juve 1-0: Milik sbaglia il rigore

21:23

38' - Barrow impegna Szczesny

Calcio di punizione dell'attaccante rossoblù, il portiere la mette in angolo.

21:20

35' - Occasione per Fagioli

Il centrocampista si presenta da solo davanti a Skorupski, para ancora il portiere.

21:15

30' - Milik sbaglia il rigore

Errore del polacco su calcio di rigore. Blocca Skorupski.

21:13

28' - Miracolo di Skorupski

Doppio grande intervento del portiere polacco su Fagioli, si resta sull'1-0.

21:10

25' - Milik impegna Skorupski

Tiro al volo del polacco dal centro dell'area di rigore, blocca il portiere rossoblù.

21:05

20' - Ci prova Kostic

Tiro dalla distanza dell'esterno serbo, palla di molto alta sulla traversa.

21:03

Bologna, è record per Orsolini

Nono gol stagione per l'esterno rossoblù. Dal punto di vista realizzativo è la sua migliore stagione.

21:00

15' - Cresce l'entusiasmo al Dall'Ara

Grande atmosfera a Bologna dopo il gol del vantaggio di Orsolini.

20:55

10' - GOL di Orsolini

Riccardo Orsolini trasforma il calcio di rigore e porta avanti i rossoblù. 1-0 per il Bologna.

20:50

5' - La Juve fa la partita

I bianconeri gestiscono il pallone alla ricerca del vantaggio, Bologna pericoloso nelle ripartenze.

20:47

2' - Giallo per Posch

Ammonito subito il terzino del Bologna per un fallo su Alex Sandro.

20:45

1' - Inizia la partita

Fischio d'inizio al Dall'Ara per la gara tra Bologna e Juventus.

20:35

Bologna, Thiago Motta: "Dobbiamo divertirci"

L'allenatore rossoblù ha raccontato a Dazn le sue sensazioni nel pre partita: "Dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo ed essere concreti. Affrontiamo una squadra di vertice, daremo il massimo per fare una buona gara. Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto a livello tecnico e mentale, sarà una bellissima serata. Dovremo affrontarla con serietà, ma anche pensando a divertirci".

20:30

Bologna, Kyriakopoulos: "Giocheremo al massimo"

L'esterno greco ha parlato così a Dazn nel pre partita: "Veniamo da una brutta sconfitta, ma oggi affrontiamo una squadra molto forte che occupa le prime posizioni. Abbiamo lavorato bene e possiamo affrontare questa gara al massimo. Con l’aiuto del pubblico possiamo fare un grande risultato".

20:25

Juve, Milik: "Dobbiamo creare più occasioni"

L'attaccante polacco ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita: "Non è un buon momento per noi, qui si gioca per vincere sempre e non lo stiamo facendo. Stiamo creando troppe poche occasioni, dobbiamo lavorare su questo. Quello che conta di più è comunque vincere la partite. Situazione fuori dal campo? Lasciamo stare, ora dobbiamo solo pensare di ripartire con questa vittoria".

20:20

Juve, si rivede Fagioli

Il centrocampista torna tra i titolari dopo la gara contro il Sassuolo del 16 aprile. In quell'occasione aveva commesso l'errore per il decisivo gol dei neroverdi, scoppiando poi a piangere in panchina. Da allora è sempre subentrato dalla panchina.

20:10

Bologna-Juve, cosa dicono le quote

20:05

Bologna-Juve, dove vederla in tv

20:00

Il Bologna vuole l'ottavo posto

I rossoblù, dopo la vittoria della Fiorentina contro la Sampdoria, si trovano a -1 dall'ottavo posto. La squadra di Motta cercherà quindi un risultato positivo per riprendersi la posizione.

19:50

Bologna-Juve, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Thiago Motta e Allegri per la partita di oggi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos; Moro, Schouten; Orsolini, Dominguez, Barrow; Ferguson. Allenatore: Thiago Motta.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Milik, Kostic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

19:45

Juve, una vittoria per il secondo posto

Dopo la sconfitta della Lazio, la Juventus ha l'occasione di agguantare il secondo posto solitario in classifica. Per falo dovrà battere il Bologna, portandosi così a 62 punti in classifica.

19:35

Bologna-Juve, il precedente dell'andata

La gara d'andata si è disputata all'Allianz Stadium di Torino il 2 ottobre 2022 ed è terminata con il punteggio di 3-0 in favore di bianconeri. In gol Kostic, Vlahovic e Milik.

19:30

Bologna-Juve, tra poco le squadre in campo

Alle 20:45 Bologna e Juventus in campo nel posticipo domenicale di campionato. La squadra di Allegri, reduce da tre sconfitte consecutive in Serie A e dall'eliminazione in Coppa Italia, può approffitare dei passi falsi di Lazio, Roma e Milan per la zona Champions.

Bologna - Stadio Dall'Ara