Milan-Lazio diretta: ora LIVE la partita di oggi

MILANO - L'occasione che vale tutta una stagione. La Lazio contro il Milan non può sbagliare . Seconda e vogliosa di arrivare in Champions, la squadra di Sarri se batte il Milan va in fuga, scavando così un solco forse incolmabile con il quinto posto, anche se i conti andranno fatti dopo Roma-Inter (ore 18) e Atalanta-Juve (domani). Una sconfitta con Pioli, al contrario, accorcerebbe le distanze e ci sarebbe da soffrire nelle ultime quattro giornate.

14:15

I numeri di Milan-Lazio

La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite in Serie A: 59 su 159 sfide (completano il quadro 69 successi rossoneri e 31 vittorie biancocelesti) – l’ultimo pareggio tra le due formazioni risale però al 25 novembre 2018 (1-1).

14:05

Le formazioni ufficiali di Milan-Lazio

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Diaz, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebic. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Adamonis, Maximiano; Fares, Gila, Lazzari, Patric, Pellegrini, Radu; Basic, Bertini; Cancellieri, Pedro, Romero. All.: Sarri.

14:00

Lazio, i calcoli per la Champions

Sarri si vuole mettere al sicuro nel più breve tempo possibile e rifiuta qualsiasi tipo calcoli. Ci sono 15 punti disponibili, per l’aritmetica al momento ne servono 9, può ancora succedere di tutto. La Lazio sarebbe favorita da un’eventuale classifica avulsa. In vantaggio sulla Roma e parte dal 4-0 dell’andata con il Milan. Nei confronti diretti è sotto solo con la Juve. In caso di arrivo ex aequo con Inzaghi e Gasperini, deciderebbe la differenza reti generale: +28 Lazio, +25 Inter, +17 Atalanta.

13:47

Lazio, la formazione ufficiale

13:45

Lazio, è la tua occasione

Vincere, convincere, mostrare gli artigli nella partita che al momento sembra quella più importante della stagione. La Lazio va a casa del Milan, è uno scontro diretto per la Champions League. Non si può sbagliare. Sarri vorrebbe tornare a Roma con tre punti fondamentali utili a scavare un solco rispetto al quinto posto. Fischio d'inizio alle ore 15.

