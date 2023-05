Diretta Fiorentina-Roma: ora LIVE la partita di oggi

La Roma di José Mourinho sfida la Fiorentina di Italiano allo Stadio Franchi nella penultima giornata di Serie A. I giallorossi, impegnati mercoledì 31 maggio nella finale di Europa League contro il Siviglia, possono ancora lottare per un posto tra le prime quattro. I viola, reduci dalla sconfitta in finale di Coppa Italia, puntano l'ottavo posto in attesa della finale di Conference contro il West Ham. Segui la sfida in diretta.