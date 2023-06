Empoli-Lazio diretta: ora LIVE la partita di oggi

EMPOLI - La Lazio contro l'Empoli vuole terminare in bellezza il campionato. Per Maurizio Sarri partita speciale: il tecnico chiude al Castellani di Empoli, dove tutto era cominciato dopo la gavetta nei dilettanti, la decisione di lasciare un posto di lavoro in banca per diventare allenatore a tempo pieno e la prima stagione in Serie A, nel 2014/15, conquistata sul campo nella stagione precedente. Fischio d'inizio alle ore 21.