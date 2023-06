Formazioni Spezia-Verona, chi gioca: le scelte di Semplici e Zaffaroni

REGGIO EMILIA - Nello Spezia, numerose assenze: a destra mancheranno Amian e Gyasi per squalifica, Holm per infortunio. Unico interprete del ruolo è Salva Ferrer, che ha giocato pochissimo in stagione. In avanti tocca a Nzola. Accanto a lui si riproporrà Shomurodov. Nel Verona l’infermeria sorride a Zaffaroni. Anche capitan Veloso può giocare dall'inizio, progabilmente ad autonomia limitata. Sulla trequarti ecco Lazovic, che lascerà quindi la corsia mancina a Depaoli.