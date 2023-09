Diretta Bologna-Napoli 0-0: ora LIVE la partita di oggi

BOLOGNA - Il Bologna di Thiago Motta, che ha già fermato la Juventus in questo avvio di campionato, sfida il Napoli campione d'Italia, reduce dalla vittoria europea contro il Braga: segui in diretta la partita.

18:55

Le statistiche del primo tempo

Sono 7-0 i tiri a favore del Napoli nel primo tempo. La squadra di Garcia ha avuto il 55% di possesso palla contro il 45% del Bologna. 1-1 il conto dei calci d'angolo. Il Napoli ha creato 5 occasioni da gol, mentre i padroni di casa non sono mai stati pericolosi dalle parti di Meret.

18:49

Finisce il primo tempo al Dall'Ara

Dopo due minuti di recupero, l'arbitro Ayroldi fischia il primo tempo a Bologna: frazione dominata dal Napoli, che però, a parte il palo colpito da Osimhen al 5', è stato piuttosto impreciso sotto porta.

18:48

45'+1 Fiondata di Raspadori

Raspadori riceve palla al limite dell'area e fa partire un potente sinistro che sfiora la traversa di Skorupski.

18:40

38' Kvara va al tiro

Tiro a rete di sinistro di Kvaratskhelia, troppo centrale per impensierire Skorupski: il portiere polacco del Bologna blocca a terra il pallone.

18:33

31' Batti e ribatti in area del Bologna

Azione d'attacco confusa del Napoli, nata da un pallone non trattenuto da Skorupski: Osimhen cade in area dopo contatto con De Silvestri mentre Di Lorenzo manca il bersaglio a porta vuota. Veloce check di Ayroldi con il Var Massimiliano Irrati: l'azione è viziata da un fuorigioco di un calciatore del Napoli.

18:32

30' Ammonito Aebischer

Cartellino giallo indirizzato al capitano del Bologna Aebischer per una trattenuta su Kvaratskhelia.

18:30

28' Il Bologna fatica a ripartire, ma il Napoli punge meno

I campioni d'Italia continuano ad avere l'iniziativa, ma adesso hanno meno facilità ad andare al tiro. Il Bologna, dal canto suo, fatica a costruire gioco, soprattutto nella metà campo avversaria.

18:16

14' Tentativo di Zielinski

Ancora Napoli in attacco: il sinistro di Zielinski è potente, ma impreciso. Skorupski controlla il pallone con lo sguardo.

18:12

11' Prima sostituzione della partita: Posch ko

Problemi muscolari per Posch del Bologna: Thiago Motta lo sostituisce con De Silvestri.

18:11

10' Napoli in attacco

Cross dalla sinistra di Olivera e colpo di testa di Osimhen fuori misura.

18:09

7' Primo ammonito della partita

Cartellino giallo per Olivera del Napoli, colpevole di un atterramento ai danni di Ndoye.

18:07

5' Palo colpito dal Napoli

Bella azione in velocità del Napoli: il diagonale di Osimhen, lanciato da Raspadori, si stampa sul palo e l'accorrente Kvaratskhelia colpisce male, senza riuscire a ribadire a rete da pochi passi.

18:02

Inizia Bologna-Napoli

L'arbitro Ayroldi dà inizio al match: batte il Napoli.

18:00

Un minuto di raccoglimento

Dopo l'inno della Serie A, con le formazioni schierate a metà campo, e il sorteggio, l'arbitro Giovanni Ayroldi comanda un minuto di raccoglimento per la morte dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Applausi al Dall'Ara.

17:50

Le parole di Meluso su Natan

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Dazn di Natan, oggi al debutto ufficiale con la maglia azzurra: "Natan viene da un altro continente e ha bisogno di un minimo di adattamento. È stato molto veloce, veniva da un calcio molto differente, ma ha le caratteristiche da difensore europeo. Non va giudicato oggi, gli va dato del tempo. Se sta al Napoli è perché riteniamo sia stata una scelta giusta”.

17:45

Bologna e Napoli negli spogliatoi

Le due squadre finiscono il riscaldamento e rientrano negli spogliatoi in vista del cerimoniale di ingresso in campo.

17:30

Squadre in campo per il riscaldamento

Le due formazioni, con titolari e riserve, stanno effettuando il riscaldamento pre partita sul terreno del Dall'Ara. C'è il sole a Bologna.

17:20

I numeri top di Osimhen contro il Bologna

Osimhen ha segnato 5 reti in 6 sfide contro il Bologna in campionato, solo contro il Sassuolo (6) ha realizzato più gol in Serie A; l’attaccante del Napoli, a secco di gol da due gare, solo lo scorso aprile è rimasto per tre presenze di fila senza segnare in campionato da inizio 2023.

17:10

Novità Natan nel Napoli

Coppia difensiva inedita nel Napoli con Natan e Ostigard dal primo minuto a causa degli infortuni di Rrahmani e Juan Jesus. Per Natan è il debutto assoluto con la maglia azzurra in campionato.

17:00

Le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lukumi, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

Stadio Renato Dall'Ara - Bologna