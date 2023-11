Diretta Atalanta-Inter 0-1: segui la sfida di oggi LIVE

18:44

43' - Ancora Calhanoglu pericoloso

Si scatena il turco, che ci prova dalla distanza. Musso in tuffo gli nega la doppietta.

18:41

40' - GOL INTER! Calhanoglu non sbaglia

Dagli undici metri Calhanoglu non sbaglia. Musso indovina l'angolo ma non riesce ad arrivare sul pallone, Inter in vantaggio.

18:40

38' - Calcio di rigore per l'Inter

Lancio perfetto di Calhanoglu, il nuovo entrato Darmian corre e arriva sul pallone prima di essere travolto da Musso. Fischio di Sozza: c'è il tocco del terzino nerazzurro, quindi è calcio di rigore.

18:37

Pavard esce in barella

Pavard, rimasto a bordo campo, lascia il terreno di gioco in barella: non riesce a camminare sul ginocchio, ansia dei nerazzurri per le sue condizioni.

18:36

35' - Giallo per Kolasinac

Intervento duro su Thurmam e giallo per Kolasinac: secondo ammonito per l'Atalanta.

18:33

33' - Primo cambio dell'Inter

Sostituzione forzata per Inzaghi: fuori Pavard e dentro Darmian.

18:32

31' - Infortunio per Pavard, lascia il campo con fatica

Cross di Zappacosta in area, Pavard cerca di intervenire e si scontra con Lookman, cadendo male a terra e toccandosi il ginocchio sinistro. Il terzino resta a terra e dopo l'intervento dello staff medico riesce ad uscire, a fatica, sulle sue gambe.

18:28

27' - Primo giallo della partita

La prima ammonizione della gara è per De Roon, punito per un intervento irregolare sul Calhanoglu in ripartenza.

18:23

21' - Prima occasione per l'Atalanta

Pavard alza il pallone in area che arriva a Ruggeri, che prova il tiro di poco a lato e sul quale Koopmeiners non riesce a trovare la deviazione vincente.

18:21

20' - Ancora nessun tiro

Partita decisamente bloccata in questa fase, con pressione e costruzione ma ancora nessun tiro da nessuna delle due squadre.

18:11

10' - Ritmi blandi in campo

Alta pressione dell'Inter, ma l'Atalanta si difende bene. Per ora le due squadre si studiano, con ritmi bassi e nessuna occasione pericolosa.

18:01

1' - Si comincia!

Fischio d'inizio di Sozza: inizia Atalanta-Inter.

18:00

Minuto di silenzio prima dell'inizio

È stato rispettato un minuto di silenzio per le vittime del maltempo in tutta Italia.

17:55

Dimarco: "Non pensiamo solo a Scamacca"

Le parole di Federico Dimarco nel pre-partita: "Penso che, oltre che sulle fasce, si giocherà in tutte le parti del campo. È un uno contro uno continuo a tutto campo. Scamacca? Lo conosciamo tutti, è giovane e forte, come del resto tutti i loro giocatori offensivi. Dovremo stare attenti a tutte le insidie".

17:41

Marotta: "Scamacca non ha preferito l'Atalanta all'Inter"

Le parole di Beppe Marotta nel pre-partita di Atalanta-Inter: "Il messaggio più importante sarebbe dare continuità alle nostre prestazioni. Siamo all'inizio, quindi la classifica conta solo perché evidenzia il valore delle squadre. Scamacca? Sono stati fatti tanti sondaggi, con tanti profili, tra cui lui per costruire un reparto offensivo che avesse quattro elementi di qualità, visti i tanti impegni. Ci siamo tirati indietro perché non c'erano le condizioni, quando si dice che Scamacca ha scelto l'Atalanta rifiutando l'Inter non è vero, perché anche noi, quando ha legittimamente deciso di aprire una discussione con l'Atalanta, non eravamo neanche più nella sintonia di poter continuare una negoziazione, per cui ha fatto una scelta rispettabilissima e noi siamo andati su altri profili".

17:37

Percassi: "Scamacca ha grande potenziale"

Le parole di Luca Percassi nel pre-partita di Atalanta-Inter: "Sia io che mio padre siamo cresciuti nel settore giovanile dell'Atalanta, siamo stati giovani calciatori fino alla prima squadra. Sappiamo quanto sia importante il settore giovanile e come società ci abbiamo sempre puntato tanto storicamente. Scamacca? Noi siamo contenti che il ragazzo sia venuto da noi, è un bravissimo ragazzo, di grande potenziale. È uno step giusto per la sua carriera, vedremo cosa succederà in futuro Sirene per Koopmeneiners? No".

17:32

Inter, muro Acerbi in difesa

Tra i difensori con più di cinque presenze in questa Serie A, Francesco Acerbi è uno dei soli tre che non sono stati mai superati in dribbling finora, insieme a Simone Romagnoli e Ardian Ismajli.

17:23

Atalanta e Inter, il record dei clean sheet

Al momento Atalanta e Inter condividono, insieme a Nizza e Juve, il record di clean sheet (sette): nessuna squadra ha mantenuto la porta involata di più nei cinque grandi campionati europei.

17:10

Inter, occhi su Colpani: si pensa al colpo

I nerazzurri guardano già al mercato e studiano il colpo Andrea Colpani, che con il Monza ha già dimostrato che puntare su di lui può diventare una scelta determinante, senza temere l'asticella più alta o responsabilità maggiori. LEGGI TUTTO

17:00

Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca; All: Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All: Inzaghi

16:50

Inter, gli ultimi precedenti contro l'Atalanta

L’Inter è imbattuta da nove incontri di Serie A contro l’Atalanta, con 4 vittorie e 5 pareggi. Le ultime due sfide si sono chiuse entrambe con il punteggio di 3-2 per la squadra di Inzaghi.

16:45

Atalanta-Inter, dove vederla in diretta tv o streaming

Ecco come seguire, in diretta tv o streaming, la sfida tra Atalanta e Inter. LEGGI TUTTO

16:35

Atalanta-Inter, le probabili formazioni

Ecco i possibili undici titolari di Gasperini e Inzaghi per la sfida al Gewiss Stadium. LEGGI TUTTO

16:30

Atalanta-Inter, Gasperini sfida Inzaghi

Entrambi reduci da due vittorie consecutive, Gasperini punta a rientrare tra le prime quattro mentre Inzaghi vuole difendere il suo primato.