Inter, occhi su Colpani: i nerazzurri si proiettano già nel futuro

MILANO - Andrea Colpani ha già dimostrato che puntare su di lui può diventare una scelta determinante , senza temere l'asticella più alta o responsabilità maggiori. Raccogliendo frutti in abbondanza, Raffaele Palladino al Monza l’ha già schierato titolare in campionato tante volte ( dieci ) quante era successo l’anno scorso nell’arco di un’ intera stagione . Questione di scelte, appunto, con quelle future che potrebbero condurre a un salto ancora più in alto tra la Nazionale di Spalletti e le pretendenti di primissima fascia sul mercato. Tra quest’ultime è vivo l’interesse dell’ Inter , che sta seguendo il centrocampista classe 1999 e la sua capacità d’imporsi con continuità nel campionato italiano a suon di gol e prestazioni convincenti. Doppietta contro l’ Empoli , poi le reti contro Lecce, Salernitana e Udinese per migliorare in sole dieci giornate il bottino complessivo accumulato l’ anno scorso (4 gol e 3 assist) , quando aveva già iniziato a dimostrare le sue qualità.

Inter, Colpani per guardare oltre

I margini di crescita sembrano ancora elevati ed è per questo che i dirigenti nerazzurri l’hanno annotato sul taccuino per l’anno prossimo, accarezzando l’idea di mettersi definitivamente alle spalle il nome di Samardzic. Ossia quell’identikit di un sesto centrocampista di qualità da arruolare in rosa, individuato a suo tempo nel giocatore dell’Udinese e poi sfumato con un colpo di scena dopo aver sostenuto le visite mediche a Milano. La capacità di Colpani di calciare in maniera letale con il sinistro è ormai diventata un marchio di fabbrica, tanto quanto la sua abilità a lanciarsi in area avversaria con un timing perfetto, sfruttando gli spazi aperti dai movimenti degli attaccanti. Inoltre con l’attuale calciatore del Monza l’Inter diventerebbe ancora più azzurra, visto che nel giro dell’Italia di Spalletti ci sono già - stando alle ultime convocazioni di ottobre - i vari Acerbi, Barella, Bastoni, Darmian, Dimarco e Frattesi. Il brianzolo porterebbe ulteriore qualità a un centrocampo di livello assoluto, dove alla regia di Calhanoglu nel giro dei titolari si affiancano Mkhitaryan, Barella e Frattesi per offrire a Inzaghi ampia scelta in un reparto che fa convivere tra i vari elementi sia l’esperienza sia un futuro assicurato.

Inter, leve da sfruttare

In chiave mercato, date le qualità in prospettiva del giocatore, bisognerà inevitabilmente fare i conti anche con la concorrenza. Però sulla possibilità di intavolare una futura trattativa per Colpani di certo avrebbero un peso specifico i buoni rapporti tra Inter e Monza, come dimostra l’affare Carlos Augusto chiuso in estate e in cui i brianzoli hanno assecondato la volontà del giocatore di trasferirsi in un grande club e di giocare la Champions. L’agente di Colpani, inoltre, risponde al nome di Tullio Tinti, già procuratore degli interisti Inzaghi, Darmian e Bastoni. Quest’ultimo, tra l’altro, in passato è già stato compagno dell’attuale giocatore del Monza, considerando l’esperienza comune nel settore giovanile dell’Atalanta e in una squadra che nel 2017 vinse il titolo tra gli Under 17. Ad agosto il Monza ha blindato la sua pepita d’oro fino al 30 giugno 2028, ma una volta seduti al tavolo l’intenzione dell’Inter sarebbe quella di trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa.