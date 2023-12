Diretta Lazio-Frosinone: ora LIVE la partita di oggi

19:48

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

19:43

I precedenti tra Lazio e Frosinone

La Lazio è l’unica squadra contro cui il Frosinone non ha ancora segnato in Serie A; in quattro confronti, i biancocelesti hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio.

19:41

Il momento della Lazio

Dopo una striscia di sei gare interne in cui è rimasta imbattuta in Serie A (4V, 2N), la Lazio ha perso la più recente (0-2 contro l’Inter) e non subisce due sconfitte casalinghe di fila da dicembre 2020, con Simone Inzaghi in panchina.

19:30

Lazio, obiettivo punti contro il Frosinone

Vincere per chiudere bene l'anno, la Lazio non deve sbagliare contro la rivelazione Frosinone. Bisogna restare nella parte sinistra della classifica e macinare punti, tenendo vivo il suo campionato e l’ipotesi rimonta. Fischio d'inizio ore 20:45

Roma - Stadio Olimpico