Olympia atterra tra i tifosi: piccolo incidente prima di Lazio-Frosinone

ROMA - A caccia di punti per la risalita in campionato, la Lazio ha bisogno di avere al fianco i suoi sostenitori che contro il Frosinone hanno risposto presente , spingendo la squadra all'Olimpico nell'ultimo match del 2023. E a dar loro man forte c'era una tifosa speciale come... Olympia .

Lazio-Frosinone 3-1: la cronaca 'live' e le interviste

Olympia atterra tra i tifosi prima di Lazio-Frosinone

L'aquila, mascotte del club, accompagnata dal falconiere Juan Bernabè, nel prepartita è stata a disposizione di tutti i giovanissimi tifosi biancocelesti in Tribuna Tevere per farsi ammirare da vicino e per una foto ricordo. Poco prima dell'inizio del match poi il solito volo all'interno dello stadio che si è concluso però con un piccolo 'incidente', perché Olympia invece di tornare dal suo falconiere è atterrata in Curva Sud tra i tifosi biancocelesti, come mostrano alcune foto presto virali sui social. Alla fine l'aquila è stata recuperata dal falconier che è salito sugli spalti e i tifosi della Lazio hanno potuto concentrarsi sulla partita, vinta 3-1 in rimonta dalla squadra di Sarri.